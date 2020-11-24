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Виктор Корниенко – фанат Марсело, но когда подошел к нему за футболкой - пожалел
Может вернуться к футболу быстрее
Защитник левого фланга "
Виктор сообщил о том, как идет его восстановление после травмы, которую получил в классическом дерби с "Динамо".
Возобновление продолжается в обычном режиме. Все по плану. Радует, что, возможно, удастся возобновиться еще быстрее.
Любимым игроком Виктора Корниенко, по его же словам, является Марсело, который играет в "Реале".
В атаке он просто сумасшедший футболист, с невероятной техникой. Но и игрока нашего клуба Исмаили все знают: на него тоже смотрю, в чем-то равняюсь и учусь.
Когда "Реал" выходил на матч с нами, игроки считали, что победят нас 5:0, будет настроение, улыбки, веселье ...Мы обыграли "Реал". После финального свистка подхожу к Марсело и говорю: "Поменяемся футболками?". Он на меня смотрит с таким лицом и показывает: там, в подтрибунке. Но я так понял, что нет. Не надо было подходить.
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