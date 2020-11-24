Виктор Корниенко – фанат Марсело, но когда подошел к нему за футболкой - пожалел

Защитник левого фланга " Шахтера " Виктор Корниенко рассказал о прогрессе в восстановлении и коротком диалоге с игроком "Реала" Марсело.

Виктор сообщил о том, как идет его восстановление после травмы, которую получил в классическом дерби с "Динамо".

Возобновление продолжается в обычном режиме. Все по плану. Радует, что, возможно, удастся возобновиться еще быстрее.

Любимым игроком Виктора Корниенко, по его же словам, является Марсело, который играет в "Реале".