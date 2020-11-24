  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Виктор Корниенко – фанат Марсело, но когда подошел к нему за футболкой - пожалел
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Виктор Корниенко – фанат Марсело, но когда подошел к нему за футболкой - пожалел

Премьер-лига
(1 голосов)

Может вернуться к футболу быстрее

Виктор Корниенко – фанат Марсело, но когда подошел к нему за футболкой - пожалел
Новина українською

Защитник левого фланга "Шахтера" Виктор Корниенко рассказал о прогрессе в восстановлении и коротком диалоге с игроком "Реала" Марсело.

Виктор сообщил о том, как идет его восстановление после травмы, которую получил в классическом дерби с "Динамо".

Возобновление продолжается в обычном режиме. Все по плану. Радует, что, возможно, удастся возобновиться еще быстрее.

Любимым игроком Виктора Корниенко, по его же словам, является Марсело, который играет в "Реале".

В атаке он просто сумасшедший футболист, с невероятной техникой. Но и игрока нашего клуба Исмаили все знают: на него тоже смотрю, в чем-то равняюсь и учусь.

Когда "Реал" выходил на матч с нами, игроки считали, что победят нас 5:0, будет настроение, улыбки, веселье ...Мы обыграли "Реал". После финального свистка подхожу к Марсело и говорю: "Поменяемся футболками?". Он на меня смотрит с таким лицом и показывает: там, в подтрибунке. Но я так понял, что нет. Не надо было подходить.

Читайте такжеРеал – Шахтер 2:3. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марсело Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Исмаили Виктор Корниенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Shakhtar Club

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
hardcorepwnz (Украина)
24.11.2020 в 14:13
Вообще-то в период пандемии по новым нормативам запрещено меняться футболками. Витя этого, видимо, не слышал, поэтому на него так и посмотрели.
Ответить
+1
0
football_soccer (Украина)
24.11.2020 в 14:27
Они просто не в курсе, что в мире может быть что-то под запретом. Для "золотой донецкой молодежи" нет такого слова, как нельзя . Все вопросы решаемы, особенно, когда твой работодатель Ахметов.
Ответить
+1
-1
FC Energy (Новая Каховка)
24.11.2020 в 14:49
Выделил донецкую молодежь, будто в других клубах у молодежи загулов не бывает. Легендарная киевская молодежь с лице алива-милевского ещё в памяти.
0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
24.11.2020 в 14:51
Вполне возможно. Ну или просто так хотел футболку кумира, что обо всем забыл. Неймар ухитрился в полуфинале ЛЧ футболками обменяться, но тогда правила ещё были свежие, непривычно.
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
24.11.2020 в 14:09
Ввічливо послав Корнієнка.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...