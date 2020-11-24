Лишить Десну стадиона. Ультрас объяснили причину вывоза в мусорной урне шефа стадиона

Представитель ультрас " Десны " Богдан Дементов разместил сообщение о том, что с приходом нового руководителя стадиона имени Гагарина в Чернигове северянам могут запретить проводить на стадионе домашние матчи.

Нам стало известно, что новое руководство стадиона имени Гагарина решило начать свою работу с того, чтобы выгнать со стадиона футбольный клуб "Десна". Клуб, благодаря которому, по сути, существует этот стадион.

Вы хотите преобразования "Десны" в "Олимпик", клуб без города? Но у "Олимпика" хоть есть на то причины, а вы хотите лишить Чернигов футбольного клуба из принципа? За "Десну" Киев мы болеть не будем, "Десна" - это ЧЕРНИГОВ!