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Лишить Десну стадиона. Ультрас объяснили причину вывоза в мусорной урне шефа стадиона

Премьер-лига
(10 голосов)

После назначения одиозного руководителя

Лишить Десну стадиона. Ультрас объяснили причину вывоза в мусорной урне шефа стадиона
Новина українською

Представитель ультрас "Десны" Богдан Дементов разместил сообщение о том, что с приходом нового руководителя стадиона имени Гагарина в Чернигове северянам могут запретить проводить на стадионе домашние матчи.

Нам стало известно, что новое руководство стадиона имени Гагарина решило начать свою работу с того, чтобы выгнать со стадиона футбольный клуб "Десна". Клуб, благодаря которому, по сути, существует этот стадион.

Вы хотите преобразования "Десны" в "Олимпик", клуб без города? Но у "Олимпика" хоть есть на то причины, а вы хотите лишить Чернигов футбольного клуба из принципа? За "Десну" Киев мы болеть не будем, "Десна" - это ЧЕРНИГОВ!

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Поэтому просим нового руководителя стадиона озвучить четкую позицию, как он видит дальнейшее развитие ситуации и гарантирует ли нам поддержку футбола на стадионе. Мы уже проходили этап, когда Александр Овчаренко был директором стадиона, почти 10 лет он руководил стадионом, и что он за этот период сделал для футбола? Ни базы, ни условий для тренировок, ни игрового поля. Зато дом себе построил и машины менял регулярно. Человек, который просто не любит футбол, не может управлять стадионом, на котором футбольная команда - главный актив.

Сам и.о. директора Овчаренко эти обвинения опроверг.

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В статье: Десна (Чернигов) стадион имени Гагарина. Чернигов
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Комментарии (3)
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енгельс гассанович (Тернопіль)
24.11.2020 в 17:39
В Тернополі треба так зробити.
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simargl (Чернигов)
24.11.2020 в 15:57
Откуда информация про изгнание Десны?? По какой причине?? И если этот типочек отрицает такие поползновения, то зачем же его в мусорку посадили да еще под москальскую кричалку ? Опять какие-то сложности вокруг Десны , уж не от хозяев ли и их партнеров нашего второлигового клуба растут уши этой истории????
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-2
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
24.11.2020 в 17:14
Кто хозяин, конкретно тмина в студию.....
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