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Лишить Десну стадиона. Ультрас объяснили причину вывоза в мусорной урне шефа стадиона
После назначения одиозного руководителя
Представитель ультрас "
Нам стало известно, что новое руководство стадиона имени Гагарина решило начать свою работу с того, чтобы выгнать со стадиона футбольный клуб "Десна". Клуб, благодаря которому, по сути, существует этот стадион.
Вы хотите преобразования "Десны" в "Олимпик", клуб без города? Но у "Олимпика" хоть есть на то причины, а вы хотите лишить Чернигов футбольного клуба из принципа? За "Десну" Киев мы болеть не будем, "Десна" - это ЧЕРНИГОВ!
Поэтому просим нового руководителя стадиона озвучить четкую позицию, как он видит дальнейшее развитие ситуации и гарантирует ли нам поддержку футбола на стадионе. Мы уже проходили этап, когда Александр Овчаренко был директором стадиона, почти 10 лет он руководил стадионом, и что он за этот период сделал для футбола? Ни базы, ни условий для тренировок, ни игрового поля. Зато дом себе построил и машины менял регулярно. Человек, который просто не любит футбол, не может управлять стадионом, на котором футбольная команда - главный актив.
Сам и.о. директора Овчаренко эти обвинения опроверг.
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