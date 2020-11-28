Артем Громов забил свой 50-й гол в карьере

Хавбек "Зари" Артем Громов в матче Лиги Европы с АЕКом (3:0) забил свой 50-й мяч в карьере.

43 раза он поражал ворота соперников в чемпионатах Украины, 4 - в еврокубках, 3 - в Кубке Украины.

28 голов Артем записал в свой актив в рядах "Ворсклы" (ЧУ - 25, КУ - 3) и 22 - в составе "Зари" (ЧУ - 18, ЕК - 4).

Чаще всего отмечался в матчах с "Динамо" – 5 голов.