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Артем Громов забил свой 50-й гол в карьере

Премьер-лига
(1 голосов)

В матче с АЕКом

Артем Громов забил свой 50-й гол в карьере
Новина українською

Хавбек "Зари" Артем Громов в матче Лиги Европы с АЕКом (3:0) забил свой 50-й мяч в карьере.

43 раза он поражал ворота соперников в чемпионатах Украины, 4 - в еврокубках, 3 - в Кубке Украины.

28 голов Артем записал в свой актив в рядах "Ворсклы" (ЧУ - 25, КУ - 3) и 22 - в составе "Зари" (ЧУ - 18, ЕК - 4).

Чаще всего отмечался в матчах с "Динамо" – 5 голов.

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В статье: Заря (Луганск) Артем Громов
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Источник:
sport.ua

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