Чеснаков: Максимов научил нас выходить на поле и кайфовать от игры

Капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков поделился ожиданиями от матча 11-го тура УПЛ против "Динамо".

"Готовились к матчу в обычном режиме. Хотя, конечно, не буду скрывать, что соперник не рядовой. "Динамо" – гранд украинского футбола, сейчас киевляне занимают первое место в чемпионате, поэтому матч будет для нас не рядовым, будем соперничать с лидером и надо приложить максимум усилий, чтобы добиться положительного результата.

Самый сильный фактор прогресса в игре "Динамо" – его тренер Мирча Луческу. Все-таки он опытный специалист, с авторитетом, хорошо знает чемпионат Украины. Видно, что при нем динамовцы заиграли по-другому, команда добилась хороших результатов и вышла в групповой турнир Лиги чемпионов.

Нравится, как сейчас играет Шапаренко, высокий уровень у Буяльского. Проявил себя Забарный, получил вызов в сборную. Мы противопоставим киевлянам командную игру в обороне. Постараемся не давать хозяевам проводить быстрые атаки. Думаю, мы сильны боевым духом. Если будем играть друг за друга, у нас все получится.

Конкретных задач перед нами не стоит. Мы готовимся от матча к матчу. Главное, как говорит наш тренер Юрий Вильевич, надо выходить на поле и получать удовольствие от игры, кайфовать", – сказал Чеснаков в интервью "Команде №1".