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Днепр-1 - Шахтёр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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Днепр-1 - Шахтёр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
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28 ноября. Днепр. Стадион: "Днепр-Арена". Начало в 19:30
"Днепр-1" - "Шахтёр"

Обе команды ещё не побеждали после последней международной паузы. "Горняки" сыграли вничью с "Александрией" 1:1, а затем уступили гладбахской "Боруссии" 0:4. "Днепр-1" за это время провёл лишь один матч, проиграв на прошлых выходных "Минаю" 2:3. У хозяев хватает кадровых проблем, но болельщиков команды должно радовать, что возвращается в техническую зону главный тренер Игор Йовичевич.

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В статье: Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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