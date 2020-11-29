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Владислав Кочергин: С Минаем было много эмоций и борьбы за результат. Просто мужской вид спорта

Премьер-лига
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Луганчане добили хороший результат на Закарпатье

Владислав Кочергин: С Минаем было много эмоций и борьбы за результат. Просто мужской вид спорта
Новина українською

Полузащитник "Зари" Владислав Кочергин прокомментировал победу своей команды в матче против подопечных Кобина:

“Сегодняшняя победа над «Минаем» и победа в Афинах – хороший результат для нас. Сегодня победили при непростой погоде и игре. Сначала, показалось, недостаточно хорошо вошли в игру. Волнение было возле наших ворот. На второй тайм вышли заведёнными и добились положительного результата.

Хорошо, что смог отличится в двух матчах подряд. Стараюсь выходить и выкладываться на сто процентов в каждой игре. Настраиваю себя на то, чтобы хорошо сыграть. Так и двигаюсь. Слушаю рекомендации тренерского штаба. Стараюсь расти.

Выигрывать – всегда хорошо. Какая бы игра ни была. Поэтому с хорошим настроением будем возвращаться в Запорожье. Был просто мужской вид спорта. Много эмоций. Борьба за результат. Мы только рады, когда так происходит”, - сказал Кочергин.

После этой победы "Заря" поднялась на восьмое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 14 очков. В текущем чемпионате Владислав Кочергин провел 10 игр за луганский клуб, отметившись пятью голами и тремя ассистами.

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В статье: Заря (Луганск) Владислав Кочергин ФК Минай
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Источник:
ФК ЗАРЯ

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