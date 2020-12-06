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Тренер Руха: Передняя линия Олимпика - лучшая в УПЛ
Львовская команда до сих пор без побед в чемпионате
Главный тренер "Руха" Иван Федык выразил восхищение игроками "Олимпика" и прокомментировал матч своей команды против дончан:
«Пропустили необязательный быстрый гол. В том эпизоде наш игрок должен был сделать тактический фол и не дать сопернику развить атаку, но, увы... В целом же, игра нам давалась. Трудно что-то говорить...
В составе "Олимпика" есть ряд индивидуально очень сильных исполнителей. Особенно в атаке. Я считаю, что передняя линия донецкой команды - лучшая в УПЛ. Нельзя было позволять сопернику свободно делать подачи в штрафную, как, опять-таки, в эпизоде с первым пропущенным голом, нельзя давать разбегаться. Для этого существует такая хитрость, как тактические фолы.
Третий гол - следствие того, что мы пошли вперед большими силами и обнажили тылы. Будем разговаривать с футболистами об этой игре и разбирать ошибки ", - сказал Иван Федык.
Это уже шестое поражение для "Руха" при стольких же ничейных результатах в текущем сезоне УПЛ. Команда занимает последнее место в турнирной таблице, проигрывая 13-му "Львову" два очка. Следующий матч подопечные Федыка проведут на "Арене Львов" против "Днепр-1" 12 декабря.
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