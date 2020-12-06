Тренер Руха: Передняя линия Олимпика - лучшая в УПЛ

Главный тренер "Руха" Иван Федык выразил восхищение игроками "Олимпика" и прокомментировал матч своей команды против дончан:

«Пропустили необязательный быстрый гол. В том эпизоде ​​наш игрок должен был сделать тактический фол и не дать сопернику развить атаку, но, увы... В целом же, игра нам давалась. Трудно что-то говорить...

В составе "Олимпика" есть ряд индивидуально очень сильных исполнителей. Особенно в атаке. Я считаю, что передняя линия донецкой команды - лучшая в УПЛ. Нельзя было позволять сопернику свободно делать подачи в штрафную, как, опять-таки, в эпизоде ​​с первым пропущенным голом, нельзя давать разбегаться. Для этого существует такая хитрость, как тактические фолы.

Третий гол - следствие того, что мы пошли вперед большими силами и обнажили тылы. Будем разговаривать с футболистами об этой игре и разбирать ошибки ", - сказал Иван Федык.