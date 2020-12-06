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Тренер Руха: Передняя линия Олимпика - лучшая в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Львовская команда до сих пор без побед в чемпионате

Тренер Руха: Передняя линия Олимпика - лучшая в УПЛ
Новина українською

Главный тренер "Руха" Иван Федык выразил восхищение игроками "Олимпика" и прокомментировал матч своей команды против дончан:

«Пропустили необязательный быстрый гол. В том эпизоде ​​наш игрок должен был сделать тактический фол и не дать сопернику развить атаку, но, увы... В целом же, игра нам давалась. Трудно что-то говорить...

В составе "Олимпика" есть ряд индивидуально очень сильных исполнителей. Особенно в атаке. Я считаю, что передняя линия донецкой команды - лучшая в УПЛ. Нельзя было позволять сопернику свободно делать подачи в штрафную, как, опять-таки, в эпизоде ​​с первым пропущенным голом, нельзя давать разбегаться. Для этого существует такая хитрость, как тактические фолы.

Третий гол - следствие того, что мы пошли вперед большими силами и обнажили тылы. Будем разговаривать с футболистами об этой игре и разбирать ошибки ", - сказал Иван Федык.

Это уже шестое поражение для "Руха" при стольких же ничейных результатах в текущем сезоне УПЛ. Команда занимает последнее место в турнирной таблице, проигрывая 13-му "Львову" два очка. Следующий матч подопечные Федыка проведут на "Арене Львов" против "Днепр-1" 12 декабря.

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В статье: Олимпик (Донецк) Рух (Львов) Иван Федык
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Источник:
Олимпик Донецк

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Комментарии (3)
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Кююмалайнен (Київ)
06.12.2020 в 18:48
А говорили что Федык это наш Нагельсман. Только вот Нагельсман всё выигрывает, а Федык наоборот...
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LAZ E183 (Рига)
06.12.2020 в 18:48
Хто говорив?
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LAZ E183 (Рига)
06.12.2020 в 18:45
Провали на флангах відбувалися постійно, тому справа не в Олімпіку, а в тому, що в Руху захист грає дезорієнтовано в просторі. Якби не лишали вільних зон на флангах, ніяких найкращих передніх ланок б не було. А Олімпік просто використав свої шанси, ось і все. При такій грі Руху і Агробізнес мінімум стільки ж би відвантажив - що він, до речі, і зробив в останній очній грі з Рухом (3:2).
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