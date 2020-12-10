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Интер - Шахтер, Каштру vs Луческу. Ответы на STREAMные вопросы. ТаТоТаке №199

Премьер-лига
(2 голосов)
Интер - Шахтер, Каштру vs Луческу. Ответы на STREAMные вопросы. ТаТоТаке №199
Новина українською

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив провели стремительный и мощный стрим: обсудили феномен Шахтера в Лиге чемпионов, гений Каштру, старость Марлоса, идеальных Степаненко и Трубина и ожидания перед жеребьевкой плей-офф Лиги Европы.

Кроме того в выпуске – объясняем разницу между Динамо и Шахтером, анализируем недооцененные команды УПЛ, находим судейский заговор и гордимся нашими подписчиками.

  • Чем удивлял Каштру
  • За Бондаря страшно
  • Витао и Хочолава, вау, почти закрыли Лукаку!
  • У Шахтера не было зубов
  • Разница между Тайсоном и Марлосом
  • Как Шахтер выжил?
  • У Конте не было плана Б
  • Парадокс: Шахтер был в шаге от победы
  • Шахтеру больше не нужен центральный защитник?
  • Критика Каштру
  • Почему к Шахтеру больше требований, чем к Динамо
  • Спиваковский и Сенькив играют в игру
  • Что нас ждет в Лиге Европы?
  • Спиваковский извиняется перед Шахтером
  • В чем секрет ФК «Львов»?
  • Почему Сенькив ходит на матчи «Олимпика»?
  • «Олимпик» мог взять хавбека «Динамо»
  • Рябоконь – гений
  • Почему в УПЛ так много пенальти?
  • ТаТоТаке смотрят во всем мире!
  • ШТТ: результаты и следующий вопрос
  • Ставка от Сенькива: 4 победы подряд
  • Пятов – теперь только в запасе Шахтера?
  • Будет ли бекстейдж?
  • Прощание и анонс интервью

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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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леонид Угринович
10.12.2020 в 14:34
пусть так и будет
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