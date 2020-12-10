Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер - Шахтер, Каштру vs Луческу. Ответы на STREAMные вопросы. ТаТоТаке №199
Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив провели стремительный и мощный стрим: обсудили феномен Шахтера в Лиге чемпионов, гений Каштру, старость Марлоса, идеальных Степаненко и Трубина и ожидания перед жеребьевкой плей-офф Лиги Европы.
Кроме того в выпуске – объясняем разницу между Динамо и Шахтером, анализируем недооцененные команды УПЛ, находим судейский заговор и гордимся нашими подписчиками.
- Чем удивлял Каштру
- За Бондаря страшно
- Витао и Хочолава, вау, почти закрыли Лукаку!
- У Шахтера не было зубов
- Разница между Тайсоном и Марлосом
- Как Шахтер выжил?
- У Конте не было плана Б
- Парадокс: Шахтер был в шаге от победы
- Шахтеру больше не нужен центральный защитник?
- Критика Каштру
- Почему к Шахтеру больше требований, чем к Динамо
- Спиваковский и Сенькив играют в игру
- Что нас ждет в Лиге Европы?
- Спиваковский извиняется перед Шахтером
- В чем секрет ФК «Львов»?
- Почему Сенькив ходит на матчи «Олимпика»?
- «Олимпик» мог взять хавбека «Динамо»
- Рябоконь – гений
- Почему в УПЛ так много пенальти?
- ТаТоТаке смотрят во всем мире!
- ШТТ: результаты и следующий вопрос
- Ставка от Сенькива: 4 победы подряд
- Пятов – теперь только в запасе Шахтера?
- Будет ли бекстейдж?
- Прощание и анонс интервью
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Источник:ТаТоТаке
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Комментарии (1)
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леонид Угринович
10.12.2020 в 14:34
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