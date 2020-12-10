Интер - Шахтер, Каштру vs Луческу. Ответы на STREAMные вопросы. ТаТоТаке №199

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив провели стремительный и мощный стрим: обсудили феномен Шахтера в Лиге чемпионов, гений Каштру, старость Марлоса, идеальных Степаненко и Трубина и ожидания перед жеребьевкой плей-офф Лиги Европы.

Кроме того в выпуске – объясняем разницу между Динамо и Шахтером, анализируем недооцененные команды УПЛ, находим судейский заговор и гордимся нашими подписчиками.