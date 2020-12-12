Будковский: Можно книгу обо мне написать "Пол жизни в аренде"

Форвард "Десны" Филипп Будковский поделился воспоминаниями о его футбольной карьере:

"Необдуманным решение было переходить в "Анжи". Получил опыт, но тогда принял неправильное решение. Уехал туда, когда "Заря" попала в группу ЛЕ, вызывался в сборную. Я чем-то пожертвовал, но много потерял.

В Бельгии нет сильной большой помощи, ты находишься один. В то же время от тебя требуют большего. Здесь не так требовательно относятся к иностранцам. Если рядом с тобой футболист одного уровня, то ты явно играть не будешь. Тем более в аренде. Пол жизни так объездил, можно книгу написать: "Вся жизнь в аренде".

Во Франции тоже был хороший опыт попробовать себя. Сначала было все нормально, начинал играть, но там были тренеры испанцы. Привели потом игрока испанца и была договоренность, что он должен был постоянно играть и я выходил только на замену, когда результат матча предрешен. Поэтому результативными действиями не получалось отличиться", - сказал Будковский.