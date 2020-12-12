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Будковский: Можно книгу обо мне написать "Пол жизни в аренде"
Игрок жалеет о своем переходе в российский Анжи
Форвард "Десны" Филипп Будковский поделился воспоминаниями о его футбольной карьере:
"Необдуманным решение было переходить в "Анжи". Получил опыт, но тогда принял неправильное решение. Уехал туда, когда "Заря" попала в группу ЛЕ, вызывался в сборную. Я чем-то пожертвовал, но много потерял.
В Бельгии нет сильной большой помощи, ты находишься один. В то же время от тебя требуют большего. Здесь не так требовательно относятся к иностранцам. Если рядом с тобой футболист одного уровня, то ты явно играть не будешь. Тем более в аренде. Пол жизни так объездил, можно книгу написать: "Вся жизнь в аренде".
Во Франции тоже был хороший опыт попробовать себя. Сначала было все нормально, начинал играть, но там были тренеры испанцы. Привели потом игрока испанца и была договоренность, что он должен был постоянно играть и я выходил только на замену, когда результат матча предрешен. Поэтому результативными действиями не получалось отличиться", - сказал Будковский.
С января 2011-го года по декабрь 2018 нападающий играл за шесть клубов в аренде из "Шахтера". Это были "Мариуполь", "Севастополь", "Заря", "Анжи", "Кортрейк" и "Сошо". В январе 2019-го игрок перешел в луганский клуб на правах свободного агента, решив не продлевать контракт с "горняками". А уже через год на тех же условиях присоединился к "Десне", однако подписав соглашение на полтора года. За это время в составе черниговцев Будковский провел 26 матчей, забив шесть голов и отдав три ассиста.
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