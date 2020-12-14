Игроки обещают весной "Мариуполь" pro-max"

Центральный защитник " Мариуполя " Сергей Чоботенко в разговоре с ТК Футбол дал итог завершению первой части сезона в УПЛ для своей команды.

Весь сезон был сложный, начнем с того, что было мало отдыха между сезонами. По команде ударил "ковид", все матчи на выезде.

Но хочу отметить, что никто из нашей команды на это не жалуется, мы достойно прошли этот путь.

Сейчас хотим хорошо отдохнуть, набраться сил и после зимнего сбора вы увидите новый "Мариуполь" - "pro-max".