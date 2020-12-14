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Игроки обещают весной "Мариуполь" pro-max"
И почему мы его не видели сейчас
Центральный защитник "
Весь сезон был сложный, начнем с того, что было мало отдыха между сезонами. По команде ударил "ковид", все матчи на выезде.
Но хочу отметить, что никто из нашей команды на это не жалуется, мы достойно прошли этот путь.
Сейчас хотим хорошо отдохнуть, набраться сил и после зимнего сбора вы увидите новый "Мариуполь" - "pro-max".
По итогам летне-осенней части сезона УПЛ 2020/2021 "Мариуполь" занимает 9 позицию (всего в турнирной таблице 14 команд).
Следующий матч "азовцы" проведут 13 февраля 2021 дома против "Александрии".
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