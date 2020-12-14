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Игроки обещают весной "Мариуполь" pro-max"

Премьер-лига
(1 голосов)

И почему мы его не видели сейчас

Игроки обещают весной "Мариуполь" pro-max"
Новина українською

Центральный защитник "Мариуполя" Сергей Чоботенко в разговоре с ТК Футбол дал итог завершению первой части сезона в УПЛ для своей команды.

Весь сезон был сложный, начнем с того, что было мало отдыха между сезонами. По команде ударил "ковид", все матчи на выезде.

Но хочу отметить, что никто из нашей команды на это не жалуется, мы достойно прошли этот путь.

Сейчас хотим хорошо отдохнуть, набраться сил и после зимнего сбора вы увидите новый "Мариуполь" - "pro-max".

По итогам летне-осенней части сезона УПЛ 2020/2021 "Мариуполь" занимает 9 позицию (всего в турнирной таблице 14 команд).

Следующий матч "азовцы" проведут 13 февраля 2021 дома против "Александрии".

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В статье: ФК Мариуполь УПЛ Сергей Чоботенко
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (2)
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pilips111 (Чернигов)
14.12.2020 в 08:01
Никто не жалуется, только я
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Artemanat (Кривой Рог)
14.12.2020 в 07:37
Что это за команда Мариуполь ? Я думал есть только Арендуполь
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