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ФК Львов объявил конкурс на новую эмблему клуба

Премьер-лига
(1 голосов)

Поучаствовать может любой желающий

ФК Львов объявил конкурс на новую эмблему клуба
Новина українською

ФК "Львов" объявил о намерении сменить эмблему клуба. Львовяне намерены провести конкурс на новое лого, в котором могут поучаствовать все желающие.

"Новая эмблема должна быть модерновой и потакать новым веяниям. Лого должно ярко представить современную историю клуба и его амбиции. В основе должен быть один из символов, который отражает наш родной город Львов или специфику клуба.

Кроме того, новая эмблема должна быть выполнена в сочетании клубных цветов, а именно: синий и золотой", – сказано на сайте клуба.

Конкурс будет проходить в три этапа: с 16 декабря по 16 января состоится прием работ, с 17 по 31 января болельщики будут голосовать за лучшие варианты, ну и с 1 по 15 февраля экспертная комиссия клуба выберет эмблему-победителя среди трех лучших по итогам голосования.

Победитель конкурса получит 5 000 гривен и различные ценные призы.Также будут награждены призеры.

Эмблемы нужно присылать на почту fclviv@yahoo.com. Новая эмблема клуба официально вступит в силу со следующего сезона.

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В статье: ФК Львов
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Источник:
ФК Львов

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Комментарии (8)
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енгельс гассанович (Тернопіль)
16.12.2020 в 22:00
Краща емблема для них: На золотому піску пляжу десь у Бразилії, кучерявий Ліма да Сілва Абелардо, щоб тільки зуби білілися, з морозивом лімо в руці..
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
16.12.2020 в 21:26
Пока на фоне срущего льва.
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+1
-2
LAZ E183 (Рига)
17.12.2020 в 00:09
А на фоні кого Поділля це команда? На фоні ФК Тростянець?
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0
0
Djon (Киев)
16.12.2020 в 21:14
а поможет?
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+1
0
avatar
Sandro (Kyiv)
16.12.2020 в 21:14
для економии можна использовать одну на двоих с Карпатами
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+1
0
аалекс ( Крым)
16.12.2020 в 21:06
Пусть старую эмблему Карпат возьмут.
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+1
0
efim423 (odessa)
16.12.2020 в 20:32
москоляка на гiлляцi
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+3
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
16.12.2020 в 20:19
На эмблеме нужно изобразить хитрого шаромыгу с тремя наперстками - будет и история, и амбиции
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