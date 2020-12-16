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ФК Львов объявил конкурс на новую эмблему клуба
Поучаствовать может любой желающий
"Новая эмблема должна быть модерновой и потакать новым веяниям. Лого должно ярко представить современную историю клуба и его амбиции. В основе должен быть один из символов, который отражает наш родной город Львов или специфику клуба.
Кроме того, новая эмблема должна быть выполнена в сочетании клубных цветов, а именно: синий и золотой", – сказано на сайте клуба.
Конкурс будет проходить в три этапа: с 16 декабря по 16 января состоится прием работ, с 17 по 31 января болельщики будут голосовать за лучшие варианты, ну и с 1 по 15 февраля экспертная комиссия клуба выберет эмблему-победителя среди трех лучших по итогам голосования.
Победитель конкурса получит 5 000 гривен и различные ценные призы.Также будут награждены призеры.
Эмблемы нужно присылать на почту fclviv@yahoo.com. Новая эмблема клуба официально вступит в силу со следующего сезона.
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