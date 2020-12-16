ФК Львов объявил конкурс на новую эмблему клуба

ФК "Львов" объявил о намерении сменить эмблему клуба. Львовяне намерены провести конкурс на новое лого, в котором могут поучаствовать все желающие.

"Новая эмблема должна быть модерновой и потакать новым веяниям. Лого должно ярко представить современную историю клуба и его амбиции. В основе должен быть один из символов, который отражает наш родной город Львов или специфику клуба.

Кроме того, новая эмблема должна быть выполнена в сочетании клубных цветов, а именно: синий и золотой", – сказано на сайте клуба.