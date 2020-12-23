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Ингулец зимой будет искать усиление на две позиции
Тренерский штаб хочет обострить конкуренцию на позициях правого защитника и нападающего
Главный тренер "
"Ингулец" заинтересован в приглашении правого защитника и нападающего для обострения конкуренции за место в стартовом составе. Хотя кадровые изменения будут незначительными: команду покинут в ближайшее время 2-3 исполнителя, столько же игроков собираемся пригласить.
Надеюсь, что к отъезду на сбор в Турцию 19 января конкретика с новобранцами уже появится. В Турции планируем сыграть шесть спаррингов, в частности, 27 января нас ждет матч с "Македонией Герче Петров", занимающей третье место в чемпионате Северной Македонии. Также есть предварительная договоренность о контрольных поединках с клубами из Польши, других балканских стран", - сказал Лавриненко.
Напомним, что Ингулец ушел на зимнюю паузу, занимая 10-е место в турнирной таблице УПЛ, и имея в активе 11 пунктов.
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