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Олег Очеретько - лучший игрок Мариуполя в декабре

Премьер-лига
(1 голосов)

Он обошел в голосовании Даниила Сикана и Дмитрия Мишнева

Олег Очеретько - лучший игрок Мариуполя в декабре
Новина українською

"Мариуполь" подвел итоги голосование на звание лучшего игрока команды в декабре.

По мнению болельщиков команды, лучшим игроком первого зимнего месяца стал Олег Очеретько. За полузащитника азовцев проголосовало 41% респондентов.

Вторым стал Даниил Сикан. Замкнул тройку Дмитрий Мишнев.

Напомним, что в декабре Очеретько сыграл в УПЛ два матча, результативными действиями не отмечался.

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В статье: ФК Мариуполь Дмитрий Мишнев Даниил Сикан Олег Очеретько
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Источник:
ФК Мариуполь

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Комментарии (1)
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Dardolis (Первомайск)
25.12.2020 в 00:58
А кто голосует среди болельщиков? И есть ли в Марика они? Или их тоже в аренду у Шахтера берут?)
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