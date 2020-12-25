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Олег Очеретько - лучший игрок Мариуполя в декабре
Он обошел в голосовании Даниила Сикана и Дмитрия Мишнева
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По мнению болельщиков команды, лучшим игроком первого зимнего месяца стал Олег Очеретько. За полузащитника азовцев проголосовало 41% респондентов.
Вторым стал Даниил Сикан. Замкнул тройку Дмитрий Мишнев.
Напомним, что в декабре Очеретько сыграл в УПЛ два матча, результативными действиями не отмечался.
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Источник:ФК Мариуполь
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Dardolis (Первомайск)
25.12.2020 в 00:58
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