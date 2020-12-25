Олег Федорчук: Чемпионат Беларуси - очень мрачное зрелище. И Милевский оттуда пришел поднимать уровень УПЛ?

Известный украинский специалист Олег Федорчук прокомментировал подписание "Минаем" Артема Милевского .

"С Милевским я заочно знаком с 2001 года. Когда я создавал "Нафком", параллельно Павел Яковенко организовал академию в "Динамо".

Я видел, как Артем Милевский и Александр Алиев играли на первенство области за "Борисфен-2", а затем было "Динамо". От Милевского специалисты и болельщики ждали гораздо большего, поэтому разочарование, что такой талант не раскрыл себя полностью, присутствует.

Если возвращаться к нынешним реалиям, то приглашение Милевского в "Минай" больше поможет клубу в плане имиджа, чем самой команде. Чтобы привлечь к себе внимание, то в небольшом клубе должен быть неоднозначный президент, как, например, в "Рухе" или в "Ингульце", или наставник с именем (Василий Кобин при всем к нему уважении, до этого еще далеко), или известный игрок. Вот "Минай" и выбрал третий вариант, как тот же "Колос". Хотя я не думаю, что Селезнев чего-то добавил ковалевскому коллективу. Пенальти и без него можно было найти, кому пробить...

Не в обиду Милевскому, но из-за возраста Артем не сможет дать "Минаю" какой-то толчок к более высоким результатам. Касательно подобного примера далеко ходить не нужно. Можно вспомнить пиар-ход "Львова", когда клуб в 2008 году подписал Владислава Ващука, но авторитетный защитник пробыл там всего несколько месяцев...

"Минай" заявляет о своих амбициях побороться за еврокубковую зону, а остаться в УПЛ им, думаю, и так будет по силам. Приглашение Милевского еще раз подтверждает тот факт, что футбол уже давно превратился в шоу. Во время карантина я смотрел чемпионат Беларуси, но больше трех туров не выдержал. Их Высшая лига не сравнится даже с украинской Первой лигой. Очень мрачное зрелище... И футболист из этого чемпионата пришел поднять качество игры в отечественной Премьер-лиге? Парадокс.

Опять же, с точки зрения пиара, такой ход даст свои плоды "Минаю". Да, я не исключаю, что в отдельных играх Артем Милевский может сверкать, но если брать глобально, то бывший нападающий сборной Украины уже не станет тепловозом команды, главное, чтобы игрок не стал вагоном-рестораном", - сказал Федорчук.