Премьер-лига
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Степаненко обошёл Ракицкого по количеству матчей в УПЛ за Шахтер
Лидер "горняков" вышел на 8-ое место по количеству игр за клуб
Тарас Степаненко провёл 10 матчей в первом круге УПЛ 2020/21.
Таким образом опорник теперь имеет 213 игр в футболке "горняков" в чемпионате. Это восьмой результат в истории клуба.
Тарас опередил Михаила Старостяка (1995-2004) на две игры и Ярослава Ракицкого (2009-19) – на три.
Выше всех идёт легенда клуба Дарио Срна с 339 матчами, а из действующих игроков в ближайшей перспективе его может догнать лишь Андрей Пятов (293 игры).
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Источник:zbirna.com
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