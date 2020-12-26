Степаненко обошёл Ракицкого по количеству матчей в УПЛ за Шахтер

Тарас Степаненко провёл 10 матчей в первом круге УПЛ 2020/21.

Таким образом опорник теперь имеет 213 игр в футболке "горняков" в чемпионате. Это восьмой результат в истории клуба.

Тарас опередил Михаила Старостяка (1995-2004) на две игры и Ярослава Ракицкого (2009-19) – на три.

Выше всех идёт легенда клуба Дарио Срна с 339 матчами, а из действующих игроков в ближайшей перспективе его может догнать лишь Андрей Пятов (293 игры).