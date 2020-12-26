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Степаненко обошёл Ракицкого по количеству матчей в УПЛ за Шахтер

Премьер-лига
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Лидер "горняков" вышел на 8-ое место по количеству игр за клуб

Степаненко обошёл Ракицкого по количеству матчей в УПЛ за Шахтер
Новина українською

Тарас Степаненко провёл 10 матчей в первом круге УПЛ 2020/21.

Таким образом опорник теперь имеет 213 игр в футболке "горняков" в чемпионате. Это восьмой результат в истории клуба.

Тарас опередил Михаила Старостяка (1995-2004) на две игры и Ярослава Ракицкого (2009-19) – на три.

Выше всех идёт легенда клуба Дарио Срна с 339 матчами, а из действующих игроков в ближайшей перспективе его может догнать лишь Андрей Пятов (293 игры).

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В статье: Ярослав Ракицкий Тарас Степаненко Андрей Пятов Дарио Срна Шахтер (Донецк)
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Источник:
zbirna.com

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