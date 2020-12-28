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Цыганык: Динамо следит за полузащитником-иностранцем

Премьер-лига
(2 голосов)

Других трансферов у киевлян зимой не будет

Цыганык: Динамо следит за полузащитником-иностранцем
Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о возможных зимних трансферах "Динамо".

"Игорь Суркис потратит на трансферы ту сумму, которую посчитает нужным заплатить главный тренер. Сегодня Луческу не считает, что нужно покупать тех футболистов, которых предлагает скаутская служба. Есть один игрок, за которым следят. Сейчас по нему должно дать последнюю ответ как раз Мирча Луческу. Не могу назвать фамилию. Это центральный полузащитник и не украинец. Поэтому сейчас по нему будет приниматься решение. Если удастся договориться, то это будет существенное приобретение для "Динамо". По другим игрокам главный тренер "Динамо" считает, что у него достаточно конкуренции на разные позиции. И он готов играть до окончания чемпионата той командой, которая у него есть.

Возвращается Сидиклей. Луческу на него рассчитывает и хочет использовать его на позиции левого защитника. А Миколенко может играть на позиции левого центрального защитника. Потому что Забарный и Попов правоногие. Тем более, что вуМиколенко лучше скорость, чем у них. Поэтому он может закрывать позицию центрального защитника, а слева будет пробоваться Сидиклей, который едет на первые сборы. Там Луческу сможет оценить этого игрока", - сказал Цыганык.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев) Игорь Цыганык
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (1)
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absurdlight (Kiev)
29.12.2020 в 00:36
Возвращение Сидклея, это так себе идея.
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