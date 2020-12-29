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Остап Маркевич: Важно, что Мариуполь — во всех аспектах стабильный клуб

Премьер-лига
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Специалист рассказал о своем решении принять азовскую команду

Остап Маркевич: Важно, что Мариуполь — во всех аспектах стабильный клуб
Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич рассказал о своем решении принять команду летом 2020 года.

— Как долго размышляли над предложением возглавить "Мариуполь"? И с кем советовались, принимая решение?

— Конечно, я советовался с разными людьми, которые хорошо знают обстановку в этом клубе. До моего появления в "Мариуполе" мне было известно, что Мариуполь это футбольный город. Кроме того, важно, что ФК "Мариуполь" — стабильный клуб, во всех аспектах. Безусловно, переговорил я с родными для меня людьми, но решение принимал сам.

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— Каким увидели клуб в летнее межсезонье?

— Летом клуб действительно покинули многие лидеры, которые много лет отдали ФК "Мариуполь". Конечно, это был шок, достаточно стрессовая ситуация. Но, справедливости ради скажу, что через это проходят многие клубы, в том числе и топ-команды. Мы понимали, что в начале нашего совместного пути молодым футболистам не будет хватать опыта. Скажу, что во второй половине первого круга наши ребята прилично добавили в своей игре. Верю, что все хорошее у нас впереди. При хорошем отношении к делу, целеустремленности в работе – мы добьемся результата.

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В статье: ФК Мариуполь Остап Маркевич
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Источник:
Sport Arena

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