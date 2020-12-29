Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Остап Маркевич: Важно, что Мариуполь — во всех аспектах стабильный клуб
Специалист рассказал о своем решении принять азовскую команду
Главный тренер "
— Как долго размышляли над предложением возглавить "Мариуполь"? И с кем советовались, принимая решение?
— Конечно, я советовался с разными людьми, которые хорошо знают обстановку в этом клубе. До моего появления в "Мариуполе" мне было известно, что Мариуполь это футбольный город. Кроме того, важно, что ФК "Мариуполь" — стабильный клуб, во всех аспектах. Безусловно, переговорил я с родными для меня людьми, но решение принимал сам.
— Каким увидели клуб в летнее межсезонье?
— Летом клуб действительно покинули многие лидеры, которые много лет отдали ФК "Мариуполь". Конечно, это был шок, достаточно стрессовая ситуация. Но, справедливости ради скажу, что через это проходят многие клубы, в том числе и топ-команды. Мы понимали, что в начале нашего совместного пути молодым футболистам не будет хватать опыта. Скажу, что во второй половине первого круга наши ребята прилично добавили в своей игре. Верю, что все хорошее у нас впереди. При хорошем отношении к делу, целеустремленности в работе – мы добьемся результата.
Популярное сейчас
- Минус легенда клуба и еще три опытных игрока. Стало известно, кто покинет Александрию зимой
- Заря ищет новичков на две позиции
- С Евгением почти никто не здоровался. Селезнев рассказал об ужасной ситуации в Малаге
- Палкин огласил детали сделки по продаже Зубкова
- Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО
- Сексуальная жена вратаря Динамо дразнит фанатов эффектными фото в Мексике. ФОТО
Новости по теме
- 17:00 Украинские Остап Маркевич: Задача Мариуполя - попасть в еврокубки, а еще лучше в групповой турнир
- 13:15 Украинские Президент Мариуполя заявил о задачах команды и Лигу Европы с собственными воспитанниками
- 17:18 Украинские Президент Мариуполя: Складывается впечатление, что в украинском футболе нет никаких проблем, кроме состава Мариуполя