Остап Маркевич: Важно, что Мариуполь — во всех аспектах стабильный клуб

Главный тренер " Мариуполя " Остап Маркевич рассказал о своем решении принять команду летом 2020 года.

— Как долго размышляли над предложением возглавить "Мариуполь"? И с кем советовались, принимая решение?

— Конечно, я советовался с разными людьми, которые хорошо знают обстановку в этом клубе. До моего появления в "Мариуполе" мне было известно, что Мариуполь это футбольный город. Кроме того, важно, что ФК "Мариуполь" — стабильный клуб, во всех аспектах. Безусловно, переговорил я с родными для меня людьми, но решение принимал сам.

— Каким увидели клуб в летнее межсезонье?

— Летом клуб действительно покинули многие лидеры, которые много лет отдали ФК "Мариуполь". Конечно, это был шок, достаточно стрессовая ситуация. Но, справедливости ради скажу, что через это проходят многие клубы, в том числе и топ-команды. Мы понимали, что в начале нашего совместного пути молодым футболистам не будет хватать опыта. Скажу, что во второй половине первого круга наши ребята прилично добавили в своей игре. Верю, что все хорошее у нас впереди. При хорошем отношении к делу, целеустремленности в работе – мы добьемся результата.