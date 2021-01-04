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Палкин: Ракицкий - хороший парень, наш парень
Гендир горняков продолжает следить за выступлениями защитника
Генеральный директор "
"Слежу ли я за карьерой Ракицкого? Да, время от времени смотрю. Интересно. Он хороший парень, наш парень, с открытым сердцем и большой душой. Хочу пожелать, чтобы все у него получилось. К тому же и наш воспитанник", – сказал Палкин.
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Источник:Youtube-канал Шахтера
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Комментарии (5)
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С.Карпович. (Ланівці)
04.01.2021 в 21:34
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Djon (Киев)
04.01.2021 в 21:30
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бокASSабортный
04.01.2021 в 21:28
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Лекарь (село Дарница)
04.01.2021 в 20:34
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aleks68
04.01.2021 в 20:11
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