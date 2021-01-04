Палкин: Ракицкий - хороший парень, наш парень

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин рассказал о том, что он продолжает следить за выступлениями экс-защитника "горняков" Ярослава Ракицкого, который сейчас играет за "Зенит".

"Слежу ли я за карьерой Ракицкого? Да, время от времени смотрю. Интересно. Он хороший парень, наш парень, с открытым сердцем и большой душой. Хочу пожелать, чтобы все у него получилось. К тому же и наш воспитанник", – сказал Палкин.