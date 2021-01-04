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Палкин: Ракицкий - хороший парень, наш парень

Премьер-лига
(2 голосов)

Гендир горняков продолжает следить за выступлениями защитника

Палкин: Ракицкий - хороший парень, наш парень
Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о том, что он продолжает следить за выступлениями экс-защитника "горняков" Ярослава Ракицкого, который сейчас играет за "Зенит".

"Слежу ли я за карьерой Ракицкого? Да, время от времени смотрю. Интересно. Он хороший парень, наш парень, с открытым сердцем и большой душой. Хочу пожелать, чтобы все у него получилось. К тому же и наш воспитанник", – сказал Палкин.

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В статье: Ярослав Ракицкий Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Зенит (Санкт-Петербург)
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Комментарии (5)
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С.Карпович. (Ланівці)
04.01.2021 в 21:34
Як гравець,то так собі,а як людина ,гівно.
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0
0
Djon (Киев)
04.01.2021 в 21:30
сепарасня клята, що рахицький, що палка
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+1
0
бокASSабортный
04.01.2021 в 21:28
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0
0
Лекарь (село Дарница)
04.01.2021 в 20:34
Очередной вброс от редакции. Надоело. Двуличные люди, эта неуважаемая редакция.
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+2
0
aleks68
04.01.2021 в 20:11
"хороший парень"??? скорее типичный кормилец,который погнался за длинным рублём в паРАШУ. а мог поиграть и в нормальном европейском чемпионате.выбрал газмясовский зенит.после чего фактически "умер"как игрок для украины .кому он теперь нужен и к чему о нём вспоминать.
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+6
-2


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