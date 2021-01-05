Благодаря футболу. Михаил Мудрик выступил в соцсетях с эмоциональной благодарностью

Полузащитник черниговской " Десны " Михаил Мудрик оставил в своем Инстаграми сообщение, в котором выразил благодарность семье, Богу, друзьям, подписчикам и хейтерам.

Хочется сказать спасибо Богу хотя бы просто за шанс играть в футбол, ведь все, что у меня есть, в основном благодаря футболу.

Все, что я умею - это благодаря футболу. Так много людей на меня подписаны! И опять же - благодаря футболу.