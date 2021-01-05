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Благодаря футболу. Михаил Мудрик выступил в соцсетях с эмоциональной благодарностью
Умеет парень писать!
Полузащитник черниговской "
Хочется сказать спасибо Богу хотя бы просто за шанс играть в футбол, ведь все, что у меня есть, в основном благодаря футболу.
Все, что я умею - это благодаря футболу. Так много людей на меня подписаны! И опять же - благодаря футболу.
Когда начинаю писать большие тексты, всегда в голове одни благодарности (Богу, семье, друзьям, подписчикам, хейтерам) всегда есть какое-то чувство благодарности.
Я с детства знал только один путь добиться чего-то - это тяжелая работа. И поэтому я благодарен за то, что у меня есть такая возможность работать над собой. Так что не теряйте времени на то, что не сделает вас ближе к мечте! Ведь время - чемпион мира по скорости.
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