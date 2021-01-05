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Благодаря футболу. Михаил Мудрик выступил в соцсетях с эмоциональной благодарностью

Премьер-лига
(1 голосов)

Умеет парень писать!

Благодаря футболу. Михаил Мудрик выступил в соцсетях с эмоциональной благодарностью
Новина українською

Полузащитник черниговской "Десны" Михаил Мудрик оставил в своем Инстаграми сообщение, в котором выразил благодарность семье, Богу, друзьям, подписчикам и хейтерам.

Хочется сказать спасибо Богу хотя бы просто за шанс играть в футбол, ведь все, что у меня есть, в основном благодаря футболу.

Все, что я умею - это благодаря футболу. Так много людей на меня подписаны! И опять же - благодаря футболу.

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Когда начинаю писать большие тексты, всегда в голове одни благодарности (Богу, семье, друзьям, подписчикам, хейтерам) всегда есть какое-то чувство благодарности.

Я с детства знал только один путь добиться чего-то - это тяжелая работа. И поэтому я благодарен за то, что у меня есть такая возможность работать над собой. Так что не теряйте времени на то, что не сделает вас ближе к мечте! Ведь время - чемпион мира по скорости.

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В статье: Десна (Чернигов) Михаил Мудрик
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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
05.01.2021 в 12:58
А чого ти досяг взгалі, щоб так понтуватися?)
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-2
Dardolis (Первомайск)
05.01.2021 в 12:47
Талантище, но вот немного не сходится....Когда тренер говорит, что для Мудрыка важнее сумка Louis Vuitton, а не футбол....а тут такие слова....Тут или родители писали, либо перепил на праздники, либо стал на путь истинный) Лучше третье, не так много времени у него, чтобы раскрыться уже осталось...Блогером стать ещё успеет.
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