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Миколенко: Если не Динамо, то наверное чемпионаты Италии и Англии

Премьер-лига
(1 голосов)

Однако сейчас в киевском клубе Виталия все устраивает

Миколенко: Если не Динамо, то наверное чемпионаты Италии и Англии
Новина українською

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко рассказал, в каком чемпионате в дальнейшем он бы хотел продолжить карьеру.

"Если честно, сейчас в "Динамо" я учусь, стараюсь прогрессировать на каждой тренировке. Сейчас в "Динамо" тренер очень классный, я кайфую от каждого дня.

Если не "Динамо", то наверное чемпионаты Италии и Англии", - сказал Миколенко.

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В статье: Динамо (Киев) Виталий Миколенко
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Комментарии (1)
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vladimir3354 (Мукачево)
05.01.2021 в 22:24
Після зоряної хвороби єврея іі підхопив вже киян Італію англію захотів а Динамо лише пару класних матчів провів
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