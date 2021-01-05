Миколенко: Если не Динамо, то наверное чемпионаты Италии и Англии

Защитник " Динамо " Виталий Миколенко рассказал, в каком чемпионате в дальнейшем он бы хотел продолжить карьеру.

"Если честно, сейчас в "Динамо" я учусь, стараюсь прогрессировать на каждой тренировке. Сейчас в "Динамо" тренер очень классный, я кайфую от каждого дня.

Если не "Динамо", то наверное чемпионаты Италии и Англии", - сказал Миколенко.