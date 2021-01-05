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Миколенко: Если не Динамо, то наверное чемпионаты Италии и Англии
Однако сейчас в киевском клубе Виталия все устраивает
Защитник "
"Если честно, сейчас в "Динамо" я учусь, стараюсь прогрессировать на каждой тренировке. Сейчас в "Динамо" тренер очень классный, я кайфую от каждого дня.
Если не "Динамо", то наверное чемпионаты Италии и Англии", - сказал Миколенко.
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Источник:ОТДУШИВДУШУ
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vladimir3354 (Мукачево)
05.01.2021 в 22:24
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