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ТаТоТаке: Шахтер зимой не будет искать усиление и намерен доиграть сезон нынешним составом
Пока что у горняков все идет по плану
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Источник сообщает, что после невнятного начала сезона "горняки" смогли ближе к зиме наладить игру, в результате чего все-таки вышли в Лигу Европы и сократили отставание от "Динамо" в чемпионате до одного очка.
Исходя из этого, клуб будет доигрывать сезон нынешним набором устоявшихся игроков, и максимум, о чем будет думать - так это подписание молодого вингера на перспективу.
Также сообщается, что глава скаутской службы "горняков" Жозе Боту в январе совершит поездку в Бразилию, однако это будет плановая рабочая поездка, не направленная на поиск определенных позиций под усиление.
Также напомним, что ранее генеральный директор клуба Сергей Палкин также заявлял, что защитника и форварда клуб покупать зимой точно не будет.
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