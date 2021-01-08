ТаТоТаке: Шахтер зимой не будет искать усиление и намерен доиграть сезон нынешним составом

" Шахтер " в зимнее трансферное окно не планирует проводить усиление состава уже состоявшимися игроками, сообщает ТаТоТаке. В том числе на проблемные позиции в центре обороны и нападения.

Источник сообщает, что после невнятного начала сезона "горняки" смогли ближе к зиме наладить игру, в результате чего все-таки вышли в Лигу Европы и сократили отставание от "Динамо" в чемпионате до одного очка.

Исходя из этого, клуб будет доигрывать сезон нынешним набором устоявшихся игроков, и максимум, о чем будет думать - так это подписание молодого вингера на перспективу.

Также сообщается, что глава скаутской службы "горняков" Жозе Боту в январе совершит поездку в Бразилию, однако это будет плановая рабочая поездка, не направленная на поиск определенных позиций под усиление.

Также напомним, что ранее генеральный директор клуба Сергей Палкин также заявлял, что защитника и форварда клуб покупать зимой точно не будет.