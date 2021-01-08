  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ТаТоТаке: Шахтер зимой не будет искать усиление и намерен доиграть сезон нынешним составом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ТаТоТаке: Шахтер зимой не будет искать усиление и намерен доиграть сезон нынешним составом

Премьер-лига
(1 голосов)

Пока что у горняков все идет по плану

ТаТоТаке: Шахтер зимой не будет искать усиление и намерен доиграть сезон нынешним составом
Новина українською

"Шахтер" в зимнее трансферное окно не планирует проводить усиление состава уже состоявшимися игроками, сообщает ТаТоТаке. В том числе на проблемные позиции в центре обороны и нападения.

Источник сообщает, что после невнятного начала сезона "горняки" смогли ближе к зиме наладить игру, в результате чего все-таки вышли в Лигу Европы и сократили отставание от "Динамо" в чемпионате до одного очка.

Исходя из этого, клуб будет доигрывать сезон нынешним набором устоявшихся игроков, и максимум, о чем будет думать - так это подписание молодого вингера на перспективу.

Также сообщается, что глава скаутской службы "горняков" Жозе Боту в январе совершит поездку в Бразилию, однако это будет плановая рабочая поездка, не направленная на поиск определенных позиций под усиление.

Также напомним, что ранее генеральный директор клуба Сергей Палкин также заявлял, что защитника и форварда клуб покупать зимой точно не будет.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
fabo67
08.01.2021 в 19:28
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...