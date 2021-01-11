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Львов продлил контракты с Костиком и Ременяком
Молодежь, которая пробивает себе путь в основу
Новые соглашения с клубом подписали 21-летний голкипер Орест Костик и 20-летний защитник Артур Ременяк.
Подробности новых соглашений клуб не афиширует.
Напомним, что дебютировав в первой команде "Львова" в октябре прошлого года, Костик имеет в своем активе уже 9 сыгранных поединков в УПЛ.
Ременяк также отметился дебютом в УПЛ в нынешнем сезоне, и всего сыграл в Премьер-Лиге два поединка.
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Источник:ФК Львов
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