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Львов продлил контракты с Костиком и Ременяком

Премьер-лига
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Львов продлил контракты с Костиком и Ременяком
Новина українською

ФК "Львов" продлил контракты с двумя игроками.

Новые соглашения с клубом подписали 21-летний голкипер Орест Костик и 20-летний защитник Артур Ременяк.

Подробности новых соглашений клуб не афиширует.

Напомним, что дебютировав в первой команде "Львова" в октябре прошлого года, Костик имеет в своем активе уже 9 сыгранных поединков в УПЛ.

Ременяк также отметился дебютом в УПЛ в нынешнем сезоне, и всего сыграл в Премьер-Лиге два поединка.

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В статье: ФК Львов Орест Костик Артур Ременяк
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Источник:
ФК Львов

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