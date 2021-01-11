Львов продлил контракты с Костиком и Ременяком

ФК "Львов" продлил контракты с двумя игроками.

Новые соглашения с клубом подписали 21-летний голкипер Орест Костик и 20-летний защитник Артур Ременяк.

Подробности новых соглашений клуб не афиширует.

Напомним, что дебютировав в первой команде "Львова" в октябре прошлого года, Костик имеет в своем активе уже 9 сыгранных поединков в УПЛ.

Ременяк также отметился дебютом в УПЛ в нынешнем сезоне, и всего сыграл в Премьер-Лиге два поединка.