  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кулач: В Турции будет по-другому – поле, мячи. Будет интереснее
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кулач: В Турции будет по-другому – поле, мячи. Будет интереснее

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард полтавчан рассказал о зимних сборах команды

Кулач: В Турции будет по-другому – поле, мячи. Будет интереснее
Новина українською

Нападающий "Ворсклы" Владислав Кулач в эфире ТК Футбол рассказал, чего он ожидает от тренировочных сборов в Турции.

"Собрались, все соскучились друг по другу. Поработали немного в Полтаве, теперь летим в Турцию с хорошим настроением. Подготовка будет хорошей.

В Полтаве у нас были пробежки и аэробика, специфическая работа. Сейчас уже будет по-другому – поле, мячи. Будет интереснее", – сказал Кулач.

Напомним, что на зимний перерыв "Ворскла" ушла, занимая пятое место в турнирной таблице УПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Владислав Кулач
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...