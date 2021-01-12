Кулач: В Турции будет по-другому – поле, мячи. Будет интереснее

Нападающий " Ворсклы " Владислав Кулач в эфире ТК Футбол рассказал, чего он ожидает от тренировочных сборов в Турции.

"Собрались, все соскучились друг по другу. Поработали немного в Полтаве, теперь летим в Турцию с хорошим настроением. Подготовка будет хорошей.

В Полтаве у нас были пробежки и аэробика, специфическая работа. Сейчас уже будет по-другому – поле, мячи. Будет интереснее", – сказал Кулач.

Напомним, что на зимний перерыв "Ворскла" ушла, занимая пятое место в турнирной таблице УПЛ.