Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кулач: В Турции будет по-другому – поле, мячи. Будет интереснее
Форвард полтавчан рассказал о зимних сборах команды
Нападающий "
"Собрались, все соскучились друг по другу. Поработали немного в Полтаве, теперь летим в Турцию с хорошим настроением. Подготовка будет хорошей.
В Полтаве у нас были пробежки и аэробика, специфическая работа. Сейчас уже будет по-другому – поле, мячи. Будет интереснее", – сказал Кулач.
Напомним, что на зимний перерыв "Ворскла" ушла, занимая пятое место в турнирной таблице УПЛ.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТК Футбол
Популярное сейчас
- Стаховский и Цуренко вышли в финал квалификации Australian Open
- Ювентус подыскал форварда, а Арсенал - центрхава. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Миллионеры без комплексов. Футболисты Атлетико приехали на тренировку на стареньком Фиате. ВИДЕО
- СМИ: Динамо хочет подписать Алекса Тейшейру
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО
- Звездный хав Милана покорил судей на шоу Голос и рассказал о симпатиях Златана. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...