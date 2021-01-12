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Шабанов: Никогда не рассматривал Казахстан как вариант для продолжения карьеры

Премьер-лига
(4 голосов)

Защитник развеял трансферные слухи

Шабанов: Никогда не рассматривал Казахстан как вариант для продолжения карьеры
Новина українською

Защитник "Динамо" Артем Шабанов опроверг информацию о возможном переходе в чемпионат Казахстана.

"Не слышал ничего о Казахстане. Никогда не рассматривал эту страну, как вариант для продолжения карьеры. На данный момент я игрок "Динамо", работаю с командой и готовлюсь ко второй части сезона.

Верить анонимным телеграм-каналам не стоит, там часто берут информацию с потолка. Я даже никогда не слышал о таком телеграм-канале и не знаю, кто его ведет.

Уже не первый раз там появляется подобная фейковая информация, раньше зачем-то писали про мой переход в "Зарю". Тогда тоже никакой почвы не было для этого, но крупные СМИ растиражировали эту неправду", – сказал Шабанов.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Шабанов
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Источник:
Трибуна

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