Шабанов: Никогда не рассматривал Казахстан как вариант для продолжения карьеры

Защитник "Динамо" Артем Шабанов опроверг информацию о возможном переходе в чемпионат Казахстана.

"Не слышал ничего о Казахстане. Никогда не рассматривал эту страну, как вариант для продолжения карьеры. На данный момент я игрок "Динамо", работаю с командой и готовлюсь ко второй части сезона.

Верить анонимным телеграм-каналам не стоит, там часто берут информацию с потолка. Я даже никогда не слышал о таком телеграм-канале и не знаю, кто его ведет.

Уже не первый раз там появляется подобная фейковая информация, раньше зачем-то писали про мой переход в "Зарю". Тогда тоже никакой почвы не было для этого, но крупные СМИ растиражировали эту неправду", – сказал Шабанов.