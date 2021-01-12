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Шабанов: Никогда не рассматривал Казахстан как вариант для продолжения карьеры
Защитник развеял трансферные слухи
Защитник "Динамо" Артем Шабанов опроверг информацию о
"Не слышал ничего о Казахстане. Никогда не рассматривал эту страну, как вариант для продолжения карьеры. На данный момент я игрок "Динамо", работаю с командой и готовлюсь ко второй части сезона.
Верить анонимным телеграм-каналам не стоит, там часто берут информацию с потолка. Я даже никогда не слышал о таком телеграм-канале и не знаю, кто его ведет.
Уже не первый раз там появляется подобная фейковая информация, раньше зачем-то писали про мой переход в "Зарю". Тогда тоже никакой почвы не было для этого, но крупные СМИ растиражировали эту неправду", – сказал Шабанов.
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