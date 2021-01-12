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Динамо получало предложение по Шабанову из Казахстана

Премьер-лига
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Но игрок запросил слишком высокую зарплату

Динамо получало предложение по Шабанову из Казахстана
Новина українською

Защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов мог перебраться в другой чемпионат.

"По Шабанову в зимнее межсезонье были запросы из стана одного из лидеров чемпионата Казахстана. Планировался полноценный трансфер.

Но все закончилось в момент, когда казахи узнали заработную плату защитника, который провел 2 матча с начала сезона. Для того, чтобы заманить такого уровня игрока из ЛЧ в Казахстан – нужно двукратное повышение зарплаты, как минимум. А платить 40 тысяч долларов в месяц даже казахи не смогут. Такая история", – говорится в публикации Telegram-канала Динамо Киев Inside.

Напомним, что уже в конце текущего сезона контракт Шабанова с киевлянами заканчивается. Transfermarkt оценивает игрока в 2 млн евро.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Шабанов
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