Динамо получало предложение по Шабанову из Казахстана

Защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов мог перебраться в другой чемпионат.

"По Шабанову в зимнее межсезонье были запросы из стана одного из лидеров чемпионата Казахстана. Планировался полноценный трансфер.

Но все закончилось в момент, когда казахи узнали заработную плату защитника, который провел 2 матча с начала сезона. Для того, чтобы заманить такого уровня игрока из ЛЧ в Казахстан – нужно двукратное повышение зарплаты, как минимум. А платить 40 тысяч долларов в месяц даже казахи не смогут. Такая история", – говорится в публикации Telegram-канала Динамо Киев Inside.

Напомним, что уже в конце текущего сезона контракт Шабанова с киевлянами заканчивается. Transfermarkt оценивает игрока в 2 млн евро.