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Почти 1800 голосов. Определен лучший игрока Руха в 2020 году

Премьер-лига
(1 голосов)

Обошел Федорчука

Почти 1800 голосов. Определен лучший игрока Руха в 2020 году
Новина українською

В финальном раунде голосования за лучшего игрока "Руха" 2020 года нападающий Николай Кухаревич опередил центрального полузащитника Валерия Федорчука.

Николай получил 1791 голос (53%), а Валерий - 1572 (47%).

Голосование проходило на Instagram странице клуба.

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В статье: Валерий Федорчук Рух (Львов) Николай Кухаревич
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Источник:
Рух

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