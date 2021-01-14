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Почти 1800 голосов. Определен лучший игрока Руха в 2020 году
Обошел Федорчука
В финальном раунде голосования за лучшего игрока "
Николай получил 1791 голос (53%), а Валерий - 1572 (47%).
Голосование проходило на Instagram странице клуба.
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Источник:Рух
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