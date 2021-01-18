Милевский хочет увидеть разницу между УПЛ и чемпионатом Беларуси на практике

Нападающий " Миная " Артем Милевский рассказал, когда впервые подумал о том, что хочет вернуться в УПЛ.

Когда с Брестом мы выиграли чемпионство в 2019 году, в отпуске было много всевозможных мнений. Хотелось уже тогда возвращаться. Появились мысли, что у меня еще год контракта в Бресте был, хотелось сыграть в ЛЧ. А потом вернуться на год-два, как позволит здоровье, вспомнить свои родные пенаты в плане футбола.

Для меня очень важно провести зимнюю подготовку. Этот месяц, как бы тяжело не было, я буду бежать, чтобы набрать форму, чтобы ноги были готовы. Если я буду в форме, если я буду готов, голы и передачи придут - это несомненно.

Мне просто сейчас интересно сравнить уровень белорусского чемпионата и украинской лиги, что я могу здесь показать. Это сейчас для меня цель номер один. Интересно понять с первых матчей. Уже жду - не дождусь, какая разница. Буду наблюдать и за собой, и за соперниками. Будет очень интересно.