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Милевский хочет увидеть разницу между УПЛ и чемпионатом Беларуси на практике

Премьер-лига
(1 голосов)

Начал мечтать об украинской лиге еще в прошлом году

Милевский хочет увидеть разницу между УПЛ и чемпионатом Беларуси на практике
Новина українською

Нападающий "Миная" Артем Милевский рассказал, когда впервые подумал о том, что хочет вернуться в УПЛ.

Когда с Брестом мы выиграли чемпионство в 2019 году, в отпуске было много всевозможных мнений. Хотелось уже тогда возвращаться. Появились мысли, что у меня еще год контракта в Бресте был, хотелось сыграть в ЛЧ. А потом вернуться на год-два, как позволит здоровье, вспомнить свои родные пенаты в плане футбола.

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Для меня очень важно провести зимнюю подготовку. Этот месяц, как бы тяжело не было, я буду бежать, чтобы набрать форму, чтобы ноги были готовы. Если я буду в форме, если я буду готов, голы и передачи придут - это несомненно.

Мне просто сейчас интересно сравнить уровень белорусского чемпионата и украинской лиги, что я могу здесь показать. Это сейчас для меня цель номер один. Интересно понять с первых матчей. Уже жду - не дождусь, какая разница. Буду наблюдать и за собой, и за соперниками. Будет очень интересно.

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В статье: Артем Милевский Динамо (Брест) ФК Минай Минай
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Источник:
Профутбол digital

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