  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Лидер Второй лиги усилится экс-хавбеком Десны
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лидер Второй лиги усилится экс-хавбеком Десны

Премьер-лига
(1 голосов)

Сергей Старенький еще поиграет

Лидер Второй лиги усилится экс-хавбеком Десны
Новина українською

Полузащитник "Десны" Сергей Старенький, который недавно покинул черниговский клуб, нашел себе новую команду.

36-летний хавбек продолжит карьеру в вышгородском "Диназе", который сейчас возглавляет свою группу Второй лиги.

Как сообщил футболист, который сейчас уже тренируется с "Диназом", контракт с вышгородским клубом будет подписан со дня на день.

"Контракт пока что не подписан. Я сегодня провел первую полноценную тренировку с командой и сам факт подписания контракта просто технический момент, который мы, думаю, уладим ближайшее время", - сказал Старенький.

Напомним, что именно в Вышгороде, играя за тогда еще любительские "Чайку" и "Диназ" начинал свою карьеру Старенький. За "Десну" хавбек играл в 2008-2010гг. и с лета 2018 года. За свои два прихода в черниговскую команду провел 85 матчей, в которых забил 5 голов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Старенький Десна (Чернигов) Диназ (Вышгород)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Диназ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Djibouti (Djibouti)
19.01.2021 в 20:21
Александрийские связи, сработали
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...