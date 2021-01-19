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Лидер Второй лиги усилится экс-хавбеком Десны
Сергей Старенький еще поиграет
Полузащитник "
36-летний хавбек продолжит карьеру в вышгородском "Диназе", который сейчас возглавляет свою группу Второй лиги.
Как сообщил футболист, который сейчас уже тренируется с "Диназом", контракт с вышгородским клубом будет подписан со дня на день.
"Контракт пока что не подписан. Я сегодня провел первую полноценную тренировку с командой и сам факт подписания контракта просто технический момент, который мы, думаю, уладим ближайшее время", - сказал Старенький.
Напомним, что именно в Вышгороде, играя за тогда еще любительские "Чайку" и "Диназ" начинал свою карьеру Старенький. За "Десну" хавбек играл в 2008-2010гг. и с лета 2018 года. За свои два прихода в черниговскую команду провел 85 матчей, в которых забил 5 голов.
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