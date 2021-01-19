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Отель Мариуполя в Турции - точная копия Кремля, но в клубе не видят в этом зраду
Asteria Kremlin Palace 5 был построен специально для привлечения российских туристов
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Подопечные Остапа Маркевича уже успели провести 2 спарринга – проиграли "Словану" со счетом 1:3 и сыграли вничью с польским "Ракувом" (1:1).
Однако в данном контексте интересен выбор отеля мариупольцев. В Турции команда расквартировалась в отеле Asteria Kremlin Palace 5*, который является точной копией московского Кремля.
Отель был построен в 2003 году в 13 километрах от Антальи с целью привлечения туристов из России. На территории комплекса были возведены реплики храма Василия Блаженного и Кремля.
Впрочем, вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин не видит в этом проблемы и объяснил выбор отеля следующим образом:
"Уважаемые, не там зраду увидели, не там. Газпром с 2018-го по 2021-й – спонсор Лиги чемпионов. И что – руководствуясь вашей логикой, нашим топ-клубам теперь не играть в ЛЧ после этого?
Отель "Кремлин" входит в мощную турецкую сеть "Астерия", что стало залогом качества нужных нам сервисов. И имеет необходимую нам инфраструктуру. Вот и все, никакой зрады и скрытого смысла", - сказал Санин.
Ну и в конце, несколько фото отеля для общего фона.
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