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Отель Мариуполя в Турции - точная копия Кремля, но в клубе не видят в этом зраду

Премьер-лига
(1 голосов)

Asteria Kremlin Palace 5 был построен специально для привлечения российских туристов

Отель Мариуполя в Турции - точная копия Кремля, но в клубе не видят в этом зраду
Новина українською

"Мариуполь" вот уже 10 дней работает на сборе в турецкой Анталии.

Подопечные Остапа Маркевича уже успели провести 2 спарринга – проиграли "Словану" со счетом 1:3 и сыграли вничью с польским "Ракувом" (1:1).

Однако в данном контексте интересен выбор отеля мариупольцев. В Турции команда расквартировалась в отеле Asteria Kremlin Palace 5*, который является точной копией московского Кремля.

Отель был построен в 2003 году в 13 километрах от Антальи с целью привлечения туристов из России. На территории комплекса были возведены реплики храма Василия Блаженного и Кремля.

Впрочем, вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин не видит в этом проблемы и объяснил выбор отеля следующим образом:

"Уважаемые, не там зраду увидели, не там. Газпром с 2018-го по 2021-й – спонсор Лиги чемпионов. И что – руководствуясь вашей логикой, нашим топ-клубам теперь не играть в ЛЧ после этого?

Отель "Кремлин" входит в мощную турецкую сеть "Астерия", что стало залогом качества нужных нам сервисов. И имеет необходимую нам инфраструктуру. Вот и все, никакой зрады и скрытого смысла", - сказал Санин.

Ну и в конце, несколько фото отеля для общего фона.

Отель Мариуполя в Турции - точная копия Кремля, но в клубе не видят в этом зраду - изображение 1Отель Мариуполя в Турции - точная копия Кремля, но в клубе не видят в этом зраду - изображение 2Отель Мариуполя в Турции - точная копия Кремля, но в клубе не видят в этом зраду - изображение 3Отель Мариуполя в Турции - точная копия Кремля, но в клубе не видят в этом зраду - изображение 4Отель Мариуполя в Турции - точная копия Кремля, но в клубе не видят в этом зраду - изображение 5Отель Мариуполя в Турции - точная копия Кремля, но в клубе не видят в этом зраду - изображение 6

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В статье: ФК Мариуполь
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Источник:
http://ua.tribuna.com

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Комментарии (9)
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kapkan (Луганск)
19.01.2021 в 23:33
Ув. автор статьи, убирай свой вонючий недохайп, и попытайся, гей, сделать статью!!!
Ответить
0
0
Po4eson (Одесса)
19.01.2021 в 23:23
Этот вброс попахивает маразмом. С моей точки зрения. Счётчик комментариев и срача на ветке открыт
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+1
0
kapkan (Луганск)
19.01.2021 в 23:19
Вот это "Да". А З"А"ря до сих пор выступает в УПЛ со своим названием. Патрики, ФАС!!!
Ответить
0
-1
Лекарь (село Дарница)
19.01.2021 в 23:07
Символичненько
Ответить
0
0
Sarmat 2019 (Донецк/Одесса)
19.01.2021 в 22:59
Стадо, в Украине остаётся тупое, необразованные стадо! К сожалению!
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+2
-5
Dardolis (Первомайск)
19.01.2021 в 23:15
Выбор есть всегда, переехать в Россию или Беларусь не так уж и сложно...Да и сайтов русских футбольных много...Зачем мучаться и оставаться там, где тебе не комфортно и ты не любишь народ? Удрать в Одессу не то, судя с твоего комента ты уже это понял...можно же было в Ростов...И видеть перед собой другой народ. 2 стороны в выигрыше...И ты, и Украина...
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+3
0
Dardolis (Первомайск)
19.01.2021 в 22:56
Все достопримечательности Москвы поместились в одном турецком отеле...Недокоманда-фейк в фейковом-городе-отеле...Все даже правильно...
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+5
-3
qwerty33 (Kyiv)
19.01.2021 в 22:41
це вже якась маячня. Скоро совєти та раша будуть усюди примарюватися
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+2
0
efim423 (odessa)
19.01.2021 в 22:34
надо им на родине мавзолей построить .
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+2
-2


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