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"Не нужно делать выводов по первым играм на сборах". Севидов прокомментировал игру Динамо против Легии
Не нужно расстраиваться
Известный украинский тренер Александр Севидов прокомментировал первый контрольный матч "Динамо" против "Легии".
"Достаточно тяжело обсуждать первые игры на сборах. Немного неблагодарное это дело. У многих, не только у "Динамо", первые игры на сборах проходят непросто. Много беговой работы было проделано.
В командах любят говорить - "мы играли под большими нагрузками". Все так играют. "Легия" была более подготовлена, так как у них раньше начинается чемпионат. Но нужно смотреть на другое.
У "Динамо" в составе были не самые привычные сочетания. Особенно в обороне. Луческу ищет варианты. К сожалению, проблемы никуда не делись.
Беседин не чурается черновой работы. Именно он создал лучший момент в первом тайме, который не завершил Вербич. У Артема не все получается, но это нормально. У Цыганкова не все получается. Мы не увидели той игры, которую хотим видеть от киевлян.
Во втором тайме было немного веселее, игра стала более живой. После перерыва не играла основная обойма, но сами игроки были менее скованы.
В принципе, не нужно делать выводов по играм на сборах. С другой стороны, говорят, что победа не важна. Победа важна, но не любой ценой. Главное избежать разных травм от усталости или стыков", - заявил Севидов.
Отметим, что травму в этом поединке
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