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Додо получил повреждение и пропустит около недели
Игрок травмировался на тренировке в Турции
Основной правый защитник "Шахтера" Додо получил повреждение голеностопа на сборе в Турции и выбыл ориентировочно на неделю.
А вот защитник Виктор Корниенко, хавбек Евгений Коноплянка и форвард Жуниор Мораес уже вернулись в общую группу и тренируются без ограничений.
Уже завтра, 21 января, "Шахтер" проведет первый контрольный матч в зимнее межсезонье. Спарринг с польским "Лехом" начнется в 16:00.
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