Додо получил повреждение и пропустит около недели

Основной правый защитник "Шахтера" Додо получил повреждение голеностопа на сборе в Турции и выбыл ориентировочно на неделю.

А вот защитник Виктор Корниенко, хавбек Евгений Коноплянка и форвард Жуниор Мораес уже вернулись в общую группу и тренируются без ограничений.

Уже завтра, 21 января, "Шахтер" проведет первый контрольный матч в зимнее межсезонье. Спарринг с польским "Лехом" начнется в 16:00.