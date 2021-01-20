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Додо получил повреждение и пропустит около недели

Премьер-лига
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Игрок травмировался на тренировке в Турции

Додо получил повреждение и пропустит около недели
Новина українською

Основной правый защитник "Шахтера" Додо получил повреждение голеностопа на сборе в Турции и выбыл ориентировочно на неделю.

А вот защитник Виктор Корниенко, хавбек Евгений Коноплянка и форвард Жуниор Мораес уже вернулись в общую группу и тренируются без ограничений.

Уже завтра, 21 января, "Шахтер" проведет первый контрольный матч в зимнее межсезонье. Спарринг с польским "Лехом" начнется в 16:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) Додо
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