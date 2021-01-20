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Ингулец вылетел на сбор в Турцию

Премьер-лига
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Команда будет базироваться в Анталии

Ингулец вылетел на сбор в Турцию
Новина українською

"Ингулец" продолжает подготовку ко второй части сезона.

В среду 20 января команда вылетела на свой учебно-тренировочный сбор в Турцию. Состав команды, который отправился на данный сбор пресс-служба клуба не дает.

Ожидается, что в Турции "Ингулец" проведет шесть товарищеских матчей.

Ранее главный тренер команды Сергей Лавриненко сообщил о том, что на просмотр в Турции прибудут 2-4 потенциальных новичка. Также с основой отправились на сбор и 2 игрока из молодежной команды.

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В статье: Ингулец (Петрово)
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Источник:
ФК Ингулец

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