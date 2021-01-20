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Ингулец вылетел на сбор в Турцию
Команда будет базироваться в Анталии
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В среду 20 января команда вылетела на свой учебно-тренировочный сбор в Турцию. Состав команды, который отправился на данный сбор пресс-служба клуба не дает.
Ожидается, что в Турции "Ингулец" проведет шесть товарищеских матчей.
Ранее главный тренер команды
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Источник:ФК Ингулец
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