Ингулец вылетел на сбор в Турцию

" Ингулец " продолжает подготовку ко второй части сезона.

В среду 20 января команда вылетела на свой учебно-тренировочный сбор в Турцию. Состав команды, который отправился на данный сбор пресс-служба клуба не дает.

Ожидается, что в Турции "Ингулец" проведет шесть товарищеских матчей.