Лучший в Шахтере. Агент Трубина заявил о заинтересованности Анатолием ряда клубов Серии А

Юрий Данченко представляет вратаря донецкого " Шахтера " Анатолия Трубина как его агент. В разговоре с итальянскими медиа он сообщил об интересе к киперу ряда клубов.

Анатолий уже считается лучшим игроком "Шахтера". Наверное, этому есть причина. Многие клубы проявляют интерес к игроку. Но пока я предпочитаю не говорить о его будущем. Есть ли «Интер» среди клубов, которые выходили на него? Это тайна.

У Анатолия Трубина контракт с "Шахтером" до середины 2024 года. Трансферная стоимость вратаря, по данным Трансфермаркта, 7 млн ​​евро.

В этом сезоне 19-летний кипер провел в составе "горняков" 8 матчей (2 отстоял на ноль), пропустил 7 голов.

Напомним, что об интересе к Трубину со стороны миланских "нерадзурри" говорилось в декабре 2020-го.