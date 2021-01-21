  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Лучший в Шахтере. Агент Трубина заявил о заинтересованности Анатолием ряда клубов Серии А
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лучший в Шахтере. Агент Трубина заявил о заинтересованности Анатолием ряда клубов Серии А

Премьер-лига
(1 голосов)

"Скромные" заявления

Лучший в Шахтере. Агент Трубина заявил о заинтересованности Анатолием ряда клубов Серии А
Новина українською

Юрий Данченко представляет вратаря донецкого "Шахтера" Анатолия Трубина как его агент. В разговоре с итальянскими медиа он сообщил об интересе к киперу ряда клубов.

Анатолий уже считается лучшим игроком "Шахтера". Наверное, этому есть причина.

Многие клубы проявляют интерес к игроку. Но пока я предпочитаю не говорить о его будущем. Есть ли «Интер» среди клубов, которые выходили на него? Это тайна.

У Анатолия Трубина контракт с "Шахтером" до середины 2024 года. Трансферная стоимость вратаря, по данным Трансфермаркта, 7 млн ​​евро.

В этом сезоне 19-летний кипер провел в составе "горняков" 8 матчей (2 отстоял на ноль), пропустил 7 голов.

Напомним, что об интересе к Трубину со стороны миланских "нерадзурри" говорилось в декабре 2020-го.

Читайте такжеКаштру вручил Трубину приз по итогам года
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Юрий Данченко Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
аалекс ( Крым)
21.01.2021 в 10:28
Отпускать нельзя, Пятов сильно сдал последнее время.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...