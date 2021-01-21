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Лучший в Шахтере. Агент Трубина заявил о заинтересованности Анатолием ряда клубов Серии А
"Скромные" заявления
Юрий Данченко представляет вратаря донецкого "
Анатолий уже считается лучшим игроком "Шахтера". Наверное, этому есть причина.
Многие клубы проявляют интерес к игроку. Но пока я предпочитаю не говорить о его будущем. Есть ли «Интер» среди клубов, которые выходили на него? Это тайна.
У Анатолия Трубина контракт с "Шахтером" до середины 2024 года. Трансферная стоимость вратаря, по данным Трансфермаркта, 7 млн евро.
В этом сезоне 19-летний кипер провел в составе "горняков" 8 матчей (2 отстоял на ноль), пропустил 7 голов.
Напомним, что об интересе к Трубину со стороны миланских "нерадзурри" говорилось в декабре 2020-го.
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