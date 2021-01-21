Calciomercato: Миколенко находится в списке наблюдения Интера

Защитник " Динамо " Виталий Миколенко попал в сферу наблюдения миланского "Интера", сообщает Calciomercato.

Источник пишет о том, что клуб ищет левого защитника и рассматривает несколько вариантов.

Так, в топе шорт-листа находятся игроки "Челси" Маркос Алонсо и Эмерсон.

Похуже шансы у Робина Госенса из "Аталанты".

Ну и закрывают данный список защитники "Барселоны" Хуниор Фирпо, "Вероны" Федерико Димарко, а также киевлянин Виталий Миколенко.

Также отмечается, что "Интер" намерен усилить проблемную позицию уже зимой и поэтому попытается форсировать подписание левофлангового игрока.

Напомним, что в текущем сезоне Миколенко сыграл 17 матчей во всех турнирах, в которых отдал два ассиста. Transfermarkt оценивает украинца в 15 миллионов евро, а его контракт с "Динамо" рассчитан до лета 2025 года.