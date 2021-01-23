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Олимпик подписал камерунского форварда из дубля Порту

Премьер-лига
(1 голосов)

Новичком донецкой команды стал 20-летний Тадеус Нкенг

Олимпик подписал камерунского форварда из дубля Порту
Новина українською

Официальный сайт донецкого "Олимпика" обьявил о трансфере нового нападающего.

Ряды украинской команды пополнил бывший форвард "Потру" Тадеус Нкенг. Камерунец подписал с "Олимпиком" контракт сроком на 3,5 года. В команде Игоря Климовского Тадеус будет выступать под 17-м номером.

Кампанию 2019/20 Нкенг провел в "Порту-Б", в составе которого провел 11 поединков, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Данные форварда:

  • Родился: 26 февраля 2000
  • Возраст: 20 лет
  • Место рождения: г. Бонабери, Камерун
  • Гражданство: Камерун
  • Рост/вес: 180/73
  • Амплуа: нападающий
  • Предыдущие клубы: ФК Порту-Б (Порту, Португалия)

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В статье: Олимпик (Донецк) Порту Б
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Источник:
ФК "Олимпик"

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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
23.01.2021 в 22:07
Что-то все массово начали легов подписывать, подозрительно.. Лишь бы по ЗП было норм всё, а не то, что потом, позже какие-то долги внезапно всплывут... потом исчезновение клуба...
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