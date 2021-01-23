Олимпик подписал камерунского форварда из дубля Порту

Официальный сайт донецкого "Олимпика" обьявил о трансфере нового нападающего.

Ряды украинской команды пополнил бывший форвард "Потру" Тадеус Нкенг. Камерунец подписал с "Олимпиком" контракт сроком на 3,5 года. В команде Игоря Климовского Тадеус будет выступать под 17-м номером.

Кампанию 2019/20 Нкенг провел в "Порту-Б", в составе которого провел 11 поединков, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Данные форварда: