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Олимпик подписал камерунского форварда из дубля Порту
Новичком донецкой команды стал 20-летний Тадеус Нкенг
Официальный сайт донецкого "Олимпика" обьявил о трансфере нового нападающего.
Ряды украинской команды пополнил бывший форвард "Потру" Тадеус Нкенг. Камерунец подписал с "Олимпиком" контракт сроком на 3,5 года. В команде Игоря Климовского Тадеус будет выступать под 17-м номером.
Кампанию 2019/20 Нкенг провел в "Порту-Б", в составе которого провел 11 поединков, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Данные форварда:
- Родился: 26 февраля 2000
- Возраст: 20 лет
- Место рождения: г. Бонабери, Камерун
- Гражданство: Камерун
- Рост/вес: 180/73
- Амплуа: нападающий
- Предыдущие клубы: ФК Порту-Б (Порту, Португалия)
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Источник:ФК "Олимпик"
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