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Минай подписал воспитанника Динамо Максима Кулиша
Стоимость трансфера - 25 тысяч евро
ФК "Минай" объявил о трансфере еще одного новичка. Команду под руководством Василия Кобина пополнил полузащитник Максим Кулиш.
Детали контракта воспитанника киевского "Динамо" с закарпатским клубом неизвестны. Кулиш перешел в "Минай" с "Сеницы" (команда из Словакии). Немецкий портал Transfermarkt сообщает, что трансфер хавбека обошелся украинскому клубу в 25 000 евро.
В рамках чемпионата Украины 21-летний Кулиш успел поиграть за "Александрию" и "Ворсклу".
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