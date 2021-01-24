Минай подписал воспитанника Динамо Максима Кулиша

ФК "Минай" объявил о трансфере еще одного новичка. Команду под руководством Василия Кобина пополнил полузащитник Максим Кулиш.

Детали контракта воспитанника киевского "Динамо" с закарпатским клубом неизвестны. Кулиш перешел в "Минай" с "Сеницы" (команда из Словакии). Немецкий портал Transfermarkt сообщает, что трансфер хавбека обошелся украинскому клубу в 25 000 евро.

В рамках чемпионата Украины 21-летний Кулиш успел поиграть за "Александрию" и "Ворсклу".