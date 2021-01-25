Наставник ПФК Львов подтвердил подписание экс-игроков Александрии и Горняк-Спорта

Исполняющий обязанности главного тренера ПФК " Львов " Виталий Шумский рассказал о новичках клуба в тренировочном лагере команды в Турции.

Не знаю, будем ли кого-то просматривать на заключительном сборе.

А из тех претендентов, которых мы увидели в деле на сборе в Мукачево, подписали троих - вратаря Александра Ильющенкова, полузащитников Алексея Довгого и Дмитрия Семенива.