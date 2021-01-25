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Наставник ПФК Львов подтвердил подписание экс-игроков Александрии и Горняк-Спорта
По итогам сбора возле Мукачево
Исполняющий обязанности главного тренера ПФК "
Не знаю, будем ли кого-то просматривать на заключительном сборе.
А из тех претендентов, которых мы увидели в деле на сборе в Мукачево, подписали троих - вратаря Александра Ильющенкова, полузащитников Алексея Довгого и Дмитрия Семенива.
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Источник:meta-ratings
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