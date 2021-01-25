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Наставник ПФК Львов подтвердил подписание экс-игроков Александрии и Горняк-Спорта

Премьер-лига
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По итогам сбора возле Мукачево

Наставник ПФК Львов подтвердил подписание экс-игроков Александрии и Горняк-Спорта
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Исполняющий обязанности главного тренера ПФК "Львов" Виталий Шумский рассказал о новичках клуба в тренировочном лагере команды в Турции.

Не знаю, будем ли кого-то просматривать на заключительном сборе.

А из тех претендентов, которых мы увидели в деле на сборе в Мукачево, подписали троих - вратаря Александра Ильющенкова, полузащитников Алексея Довгого и Дмитрия Семенива.

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В статье: Алексей Довгий ФК Львов Виталий Шумский Дмитрий Семенов ПФК Львов
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