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Заря - Шкендия: видео онлайн трансляция
Луганчане этой зимой на сборах ещё не побеждали
Команда Виктора Скрипника проведёт в Турции четвёртый спарринг. Соперником станет северомакедонская "Шкендия". Оппонент луганчан лидирует в чемпионате своей страны, опережая после 18 туров ближайшего конкурента на шесть баллов.
Любопытно, что в дальнейшем "Шкендия" ещё встретится этой зимой с украинскими клубами. Так, на 30 января запланирован поединок против "Десны", а 7 февраля состоится встреча с "Динамо".
Следить за игрой "Заря" - "Шкендия" вы также можете в событийном онлайне на UA-Футбол
Товарищеский матч
Туурция. 26 января. Начало в 16:00
"Заря" (Луганск, Украина) - "Шкендия" (Тетово, Северная Македония)
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