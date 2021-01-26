Заря - Шкендия: видео онлайн трансляция

Команда Виктора Скрипника проведёт в Турции четвёртый спарринг. Соперником станет северомакедонская "Шкендия". Оппонент луганчан лидирует в чемпионате своей страны, опережая после 18 туров ближайшего конкурента на шесть баллов.

Любопытно, что в дальнейшем "Шкендия" ещё встретится этой зимой с украинскими клубами. Так, на 30 января запланирован поединок против "Десны", а 7 февраля состоится встреча с "Динамо".

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Товарищеский матч

Туурция. 26 января. Начало в 16:00

"Заря" (Луганск, Украина) - "Шкендия" (Тетово, Северная Македония)