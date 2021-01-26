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Шахтер вернулся в Киев. Игроки получили два дня отдыха
Второй турецкий сбор стартует уже в пятницу
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С 17 по 26 января "оранжево-черные" тренировались в турецком Белеке и провели три спарринга.
Во вторник, сразу после утреннего матча с "Силексом", программа первого сбора была исчерпана. Команда прилетела в Киев.
Тренерский штаб предоставил футболистам пару выходных, которые они могут провести со своими семьями. Большинство "горняков" вернулись в Украину, а кто-то решил остаться в Турции и распорядится свободным временем по своему усмотрению.
Уже в пятницу, 29 января, подопечные Луиша Каштру начнут второй сбор в Белеке. "Шахтер" будет базироваться в том же отеле Regnum Carya и уже запланировал ряд контрольных матчей, о которых будет сообщено дополнительно.
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