  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер вернулся в Киев. Игроки получили два дня отдыха
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер вернулся в Киев. Игроки получили два дня отдыха

Премьер-лига
(1 голосов)

Второй турецкий сбор стартует уже в пятницу

Шахтер вернулся в Киев. Игроки получили два дня отдыха
Новина українською

"Шахтер" завершил первый этап зимней подготовки и вернулся в Киев.

С 17 по 26 января "оранжево-черные" тренировались в турецком Белеке и провели три спарринга.

Во вторник, сразу после утреннего матча с "Силексом", программа первого сбора была исчерпана. Команда прилетела в Киев.

Тренерский штаб предоставил футболистам пару выходных, которые они могут провести со своими семьями. Большинство "горняков" вернулись в Украину, а кто-то решил остаться в Турции и распорядится свободным временем по своему усмотрению.

Уже в пятницу, 29 января, подопечные Луиша Каштру начнут второй сбор в Белеке. "Шахтер" будет базироваться в том же отеле Regnum Carya и уже запланировал ряд контрольных матчей, о которых будет сообщено дополнительно.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...