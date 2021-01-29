Десна подписала румынского защитника Диму

" Десна " объявила о подписании контракта с румынским защитником Константином Кристианом Димой.

Срок действия соглашения - 3,5 года.

Футболист уже присоединился к команде на учебно-тренировочном сборе в Турции и проходит полноценную подготовку к старту второй части сезона.

21-летний Дима - воспитанник футбольной школы клуба "Динамо" (Бухарест). Выступал за клубы "Металул" (Решица) "Сепси ОСК", "Виторул".

В начале 2019 года перешел в "Астру", где и выступал до недавнего момента.

Также имеет опыт выступлений за различные юношеские и молодежную сборную Румынии.