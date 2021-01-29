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Десна подписала румынского защитника Диму
Контракт с 21-летним парнем подписан на 3,5 года
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Срок действия соглашения - 3,5 года.
Футболист уже присоединился к команде на учебно-тренировочном сборе в Турции и проходит полноценную подготовку к старту второй части сезона.
21-летний Дима - воспитанник футбольной школы клуба "Динамо" (Бухарест). Выступал за клубы "Металул" (Решица) "Сепси ОСК", "Виторул".
В начале 2019 года перешел в "Астру", где и выступал до недавнего момента.
Также имеет опыт выступлений за различные юношеские и молодежную сборную Румынии.
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