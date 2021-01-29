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Десна подписала румынского защитника Диму

Премьер-лига
(3 голосов)

Контракт с 21-летним парнем подписан на 3,5 года

Десна подписала румынского защитника Диму
Новина українською

"Десна" объявила о подписании контракта с румынским защитником Константином Кристианом Димой.

Срок действия соглашения - 3,5 года.

Футболист уже присоединился к команде на учебно-тренировочном сборе в Турции и проходит полноценную подготовку к старту второй части сезона.

21-летний Дима - воспитанник футбольной школы клуба "Динамо" (Бухарест). Выступал за клубы "Металул" (Решица) "Сепси ОСК", "Виторул".

В начале 2019 года перешел в "Астру", где и выступал до недавнего момента.

Также имеет опыт выступлений за различные юношеские и молодежную сборную Румынии.

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В статье: Десна (Чернигов) Константин Кристиан Дима
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Источник:
ФК Десна

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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
29.01.2021 в 18:35
На форуме есть Димка из Чернигова. Это совпадение или нет?)))
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