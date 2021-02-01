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Шахтер ищет еще одного соперника для спарринга в Турции
Из-за отмены матча со словенской Мурой
Главный тренер дончан португалец Луиш Каштру сообщил, что "
Пытаемся найти еще одного соперника, не давая больший объем игрового времени ребятам.
И потом, перед чемпионатом, будет неделя шаблонной тренировочной работы.
Среди запланированных впереди у "горняков" спарринги с братиславским "Слованом" (3 февраля) и тбилисским "Локомотивом" (8 февраля).
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Источник:Шахтар
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