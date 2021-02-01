Шахтер ищет еще одного соперника для спарринга в Турции

Главный тренер дончан португалец Луиш Каштру сообщил, что " Шахтер " хочет провести еще три товарищеских поединка на сборе в Турции.

Пытаемся найти еще одного соперника, не давая больший объем игрового времени ребятам. И потом, перед чемпионатом, будет неделя шаблонной тренировочной работы.

Среди запланированных впереди у "горняков" спарринги с братиславским "Слованом" (3 февраля) и тбилисским "Локомотивом" (8 февраля).