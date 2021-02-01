  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер ищет еще одного соперника для спарринга в Турции
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер ищет еще одного соперника для спарринга в Турции

Премьер-лига
(1 голосов)

Из-за отмены матча со словенской Мурой

Шахтер ищет еще одного соперника для спарринга в Турции
Новина українською

Главный тренер дончан португалец Луиш Каштру сообщил, что "Шахтер" хочет провести еще три товарищеских поединка на сборе в Турции.

Пытаемся найти еще одного соперника, не давая больший объем игрового времени ребятам.

И потом, перед чемпионатом, будет неделя шаблонной тренировочной работы.

Среди запланированных впереди у "горняков" спарринги с братиславским "Слованом" (3 февраля) и тбилисским "Локомотивом" (8 февраля).

Читайте такжеСпарринг Шахтера с Мурой отменен из-за вспышки коронавируса
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мура (Словения) Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Шахтар

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...