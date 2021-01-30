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Спарринг Шахтера с Мурой отменен из-за вспышки коронавируса

Премьер-лига
(1 голосов)

Словенская команда не сможет выйти на матч

Спарринг Шахтера с Мурой отменен из-за вспышки коронавируса
Новина українською

"Шахтер" запланировал два спарринга на 31 января в рамках зимней подготовки в Турции. Однако, "горняки" завтра проведут лишь одну товарищескую игру. В составе словенской "Муры" зафиксирована вспышка коронавируса и по этой причине поединок был отменен.

Поэтому 31 января в планах команды предматчевая тренировка и, непосредственно, встреча. Соперником "Шахтера" станет сербская "Црвена Звезда", начало противостояния в 16:00.

Это будет первый матч во время второго этапа подготовки команды в Турции.

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В статье: Мура (Словения) Шахтер (Донецк) УПЛ
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Источник:
Шахтер Донецк

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Комментарии (1)
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Kela (Одесса)
30.01.2021 в 20:51
А чего фото Коноплянки, он то же короновирусом болен?
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