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Спарринг Шахтера с Мурой отменен из-за вспышки коронавируса
Словенская команда не сможет выйти на матч
"Шахтер" запланировал два спарринга на 31 января в рамках зимней подготовки в Турции. Однако, "горняки" завтра проведут лишь одну товарищескую игру. В составе словенской "Муры" зафиксирована вспышка коронавируса и по этой причине поединок был отменен.
Поэтому 31 января в планах команды предматчевая тренировка и, непосредственно, встреча. Соперником "Шахтера" станет сербская "Црвена Звезда", начало противостояния в 16:00.
Это будет первый матч во время второго этапа подготовки команды в Турции.
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Источник:Шахтер Донецк
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Kela (Одесса)
30.01.2021 в 20:51
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