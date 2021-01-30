Спарринг Шахтера с Мурой отменен из-за вспышки коронавируса

"Шахтер" запланировал два спарринга на 31 января в рамках зимней подготовки в Турции. Однако, "горняки" завтра проведут лишь одну товарищескую игру. В составе словенской "Муры" зафиксирована вспышка коронавируса и по этой причине поединок был отменен.

Поэтому 31 января в планах команды предматчевая тренировка и, непосредственно, встреча. Соперником "Шахтера" станет сербская "Црвена Звезда", начало противостояния в 16:00.

Это будет первый матч во время второго этапа подготовки команды в Турции.