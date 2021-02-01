Срна: Тяжелый день для менеджмента Шахтера. Но клуб пошел навстречу Коваленко

Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна прокомментировал переход полузащитника горняков Виктора Коваленко в "Аталанту".

"Для нас это все очень тяжелый момент, но мы рады за него. Коваленко многое сделал для "Шахтера", радовал наших болельщиков. Сегодня также тяжелый день для менеджмента, который вел переговоры. Но клуб пошел навстречу Коваленко, потому что он заслужил. И мы должны уважать его желание поехать в "Аталанту".

Удачи ему, всегда будем его любить. И Виктор может быть примером всем молодым футболистам, которые здесь находятся", - сказал Срна.

Напомним, что Коваленко является воспитанником "горняков", где и провел всю свою карьеру.