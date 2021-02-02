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Гол ворсклянина Васина принес Ингульцу победу над болгарами

Премьер-лига
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Ингулец в спарринге обыграл Арду

Гол ворсклянина Васина принес Ингульцу победу над болгарами
Новина українською

Ингулец сыграл свой очередной спарринг на турецком сборе. Соперником команды Лавриненко был болгарский клуб Арда.

Украинская команда открыла счет в матче на 20-й минуте после автогола кого-то из игроков болгарской команды, однако удержать преимущество не сумела.

Арда отыгралась на 39-й минуте, но после перерыва петровцы вырвали победу благодаря голу ворсклянина Васина, который проходит сборы с Ингульцом, и скорее всего, продолжит карьеру в клубе из Петрово.

Как итог - 2:1 в пользу Ингульца, и свой следующий спарринг команда проведёт в пятницу 5 февраля против болгарского ЦСКА 1948.

Ингулец – Арда (Кырджали, Болгария) 2:1

Голы: 20, автогол, Васин, 69 – Жининьо, 39

Обзор матча:

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В статье: Денис Васин Ингулец (Петрово) Арда (Кырджали)
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