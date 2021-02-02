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Гол ворсклянина Васина принес Ингульцу победу над болгарами
Ингулец в спарринге обыграл Арду
Украинская команда открыла счет в матче на 20-й минуте после автогола кого-то из игроков болгарской команды, однако удержать преимущество не сумела.
Арда отыгралась на 39-й минуте, но после перерыва петровцы вырвали победу благодаря голу ворсклянина Васина, который проходит сборы с Ингульцом, и скорее всего, продолжит карьеру в клубе из Петрово.
Как итог - 2:1 в пользу Ингульца, и свой следующий спарринг команда проведёт в пятницу 5 февраля против болгарского ЦСКА 1948.
Ингулец – Арда (Кырджали, Болгария) 2:1
Голы: 20, автогол, Васин, 69 – Жининьо, 39
Обзор матча:
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