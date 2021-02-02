Гол ворсклянина Васина принес Ингульцу победу над болгарами

Ингулец сыграл свой очередной спарринг на турецком сборе. Соперником команды Лавриненко был болгарский клуб Арда.

Украинская команда открыла счет в матче на 20-й минуте после автогола кого-то из игроков болгарской команды, однако удержать преимущество не сумела.

Арда отыгралась на 39-й минуте, но после перерыва петровцы вырвали победу благодаря голу ворсклянина Васина, который проходит сборы с Ингульцом, и скорее всего, продолжит карьеру в клубе из Петрово.

Как итог - 2:1 в пользу Ингульца, и свой следующий спарринг команда проведёт в пятницу 5 февраля против болгарского ЦСКА 1948.

Ингулец – Арда (Кырджали, Болгария) 2:1

Голы: 20, автогол, Васин, 69 – Жининьо, 39

Обзор матча: