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Александрия - Лодзь: видео онлайн трансляция
Очередной спарринг "горожан"
Подопечные Владимира Шарана на сборах в Турции встретятся с польским "Лодзем". Эта команда сейчас выступает во втором дивизионе своей страны и борется за выход в Экстраклясу. "Лодзь" занимает второе место в таблице, однако проиграл три поединка кряду в конце 2020-го.
Товарищеский матч
3 февраля. Турция. Начало в 16:30
"Александрия" (Украина) - "Лодзь" (Польша)
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