Александрия - Лодзь: видео онлайн трансляция

Подопечные Владимира Шарана на сборах в Турции встретятся с польским "Лодзем". Эта команда сейчас выступает во втором дивизионе своей страны и борется за выход в Экстраклясу. "Лодзь" занимает второе место в таблице, однако проиграл три поединка кряду в конце 2020-го.

Товарищеский матч

3 февраля. Турция. Начало в 16:30

"Александрия" (Украина) - "Лодзь" (Польша)