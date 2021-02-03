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Александрия - Лодзь: видео онлайн трансляция

Премьер-лига
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Очередной спарринг "горожан"

Александрия - Лодзь: видео онлайн трансляция
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Подопечные Владимира Шарана на сборах в Турции встретятся с польским "Лодзем". Эта команда сейчас выступает во втором дивизионе своей страны и борется за выход в Экстраклясу. "Лодзь" занимает второе место в таблице, однако проиграл три поединка кряду в конце 2020-го.

Товарищеский матч
3 февраля. Турция. Начало в 16:30
"Александрия" (Украина) - "Лодзь" (Польша)

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В статье: ФК Александрия ЛКС (Лодзь)
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