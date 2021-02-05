Герой Коноплянка и возвращение Исмаили. Шахтер без проблем обыграл боснийский Борац

Зимние сборы донецкого "Шахтера" подошли к концу. В своем последнем матче в Турции команда Каштру сыграла против боснийского клуба "Борац". Отличный соперник, чтобы на мажорной ноте закрыть УТЗ.

Главной новостью всего матча станет не счет, а возращение бразильца Исмаили. Фулбек "Шахтера" пропустил семь месяцев и сегодня впервые с лета появился в старте. Второй ключевой персоной спарринга стал Евгений Коноплянка, которому по праву достается титул короля зимних сборов. До сегодня украинец был единственным игроком "горняков", которому удалось забить больше одного гола в Турции - в игре с "Борацом" он сделал дубль за три минуты, подарив своей команде комфортное преимущество. Оба раза он отметился как правый вингер, что, учитывая тусклый перформанс Тете, станет для него новой позицией. Отдельно скажем, что первое взятие ворот теоретически можно записать на защитника "Бораца", который не совсем удачно подставил ногу под удар, но активность Коноплянки в том эпизоде никто не отменял. Второй гол Евгений забил после добивания - за секунду до очередной шанс не реализовал Фернандо.

Во втором тайме Каштру традиционно полностью (почти) сменил игроков на поле, доказав, что на этих сборах у него нет одного основного состава. Не сказать, что команды до этого играли на высоких скоростях, но после перерыва темп стал еще медленнее. Моментов у ворот "Бораца" было не очень много - из опасного можно вспомнить дальний выстрел Фернандо, с которым вратарь соперника не совсем уверенно, но справился, а также удар головой от Дентиньо. Один раз огрызнуться сумел и соперник "Шахтера" - форвард "Бораца" опасно пробивал в дальний, но Андрей Пятов идеально сложился и доказал, что с реакцией и в 36 у него все в порядке.

Донецкий клуб победой заканчивает свои зимние сборы и сегодня возвращается в Киев. Впереди возобновление сезона, впереди "Колос" и "Маккаби", впереди Лига Европы.

"Шахтер" - "Борац" 2:0

Голы: Коноплянка 39, 41

"Шахтер": Трубин (Пятов, 46) - Додо (Болбат, 46), Витао (Кривцов, 46), Матвиенко (Хочолава, 32; Бондарь, 60), Исмаили (Корниенко, 46; Сиприано, 71) - Степаненко (Майкон, 46), Марлос (Шостак, 46; Мудрик 71) - Коноплянка (Тете, 46), Патрик (Антонио, 46), Тайсон (Соломон, 46) - Мораес (Фернандо, 32; Дентиньо, 60)