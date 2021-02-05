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Исмаили: Я снова играл. Счастливый день

Премьер-лига
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Защитник восстановился после тяжелой травмы

Исмаили: Я снова играл. Счастливый день
Новина українською

Защитник "Шахтера" Исмаили рассказал о своем возвращении на поле после травмы в спарринге с "Борацем" (2:0).

– Из-за травмы тебя очень давно не было на футбольном поле. Как чувствуешь себя сейчас и готов ли играть все 90 минут?

– Семь долгих месяцев без футбола – очень тяжелый период длительной и усердной работы. Я болел за нашу команду, находясь вне поля, а сейчас счастлив, что наконец-то сам вернулся и принял участие в матче. Счастливый день! Я снова играл и чувствовал себя хорошо. Конечно, еще во многом нужно прибавить, но было важно почувствовать атмосферу и показать себя на поле.

– Волновался ли перед матчем, боялся идти в борьбу и стыки?

– Была очень сложная травма, слишком много времени не играл, но перед спаррингом был даже возбужден сильнее обычного, что смогу снова выйти и показать себя. Слава Богу, все получилось, чувствовал себя хорошо. Понятно, что есть небольшой страх, но он преимущественно в голове. Я на правильном пути. Продолжу работать, чтобы вернуться как можно быстрее уже в официальных матчах.

– После травмы в твоей игре что-то изменилось?

– Надеюсь, нет. Потихоньку возвращаюсь и верю, что совсем скоро смогу играть так, как и раньше. Есть страх, потому что эта травма, конечно же, навсегда останется в моей голове. Самое главное – трудиться, стараться и с каждым днем чувствовать себя все лучше и лучше, чтобы проявлять себя максимально.

"Борац" первый тайм провел в глухой обороне. Напомнило ли это матчи чемпионата Украины?

– Действительно, соперник только оборонялся. Похоже на тактику многих команд, с которыми мы встречаемся в нашем чемпионате. Необходимо очень быстро действовать, чтобы вскрывать зоны. Особенно непросто было на левом фланге, где против Тайсона всегда оставалось несколько игроков, полностью закрывавших зону. Но мы привыкли – нужно быть готовыми вскрывать разные типы обороны. Отличная контрольная игра перед возобновлением сезона.

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В статье: Шахтер (Донецк) Исмаили
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Источник:
ФК Шахтер

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