Днепр-1 объявил о подписании хорватского нападающего

"Днепр-1" усилился очередным зимним новичком. Им стал 21-летний хорватский форвард Марио Чуже. Об этом сообщает официальный сайт днепрян.

Футболист присоединился к клубу из загребского "Динамо" на правах аренды до конца сезона с правом выкупа. Он уже провел сегодня первую тренировку с командой.

Чуже является воспитанником "Динамо" Загреб. За основную команду он провел 14 матчей и записал в свой актив два гола. Хорват был подопечным его соотечественника - тренера "Днепр-1" Игоря Йовичевича. Под руководством наставника форвард провел 63 матча в различных возрастных категориях загребского клуба. Также он выступал на правах аренды в "Истре 1961" и "Локомотиве" Загреб. Отметим, что на его счету восемь матчей за молодежную сборную Хорватии. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тыс евро.