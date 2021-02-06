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Днепр-1 объявил о подписании хорватского нападающего

Премьер-лига
(3 голосов)

Соотечественник и бывший подопечный Йовичевича

Днепр-1 объявил о подписании хорватского нападающего
Новина українською

"Днепр-1" усилился очередным зимним новичком. Им стал 21-летний хорватский форвард Марио Чуже. Об этом сообщает официальный сайт днепрян.

Футболист присоединился к клубу из загребского "Динамо" на правах аренды до конца сезона с правом выкупа. Он уже провел сегодня первую тренировку с командой.

Чуже является воспитанником "Динамо" Загреб. За основную команду он провел 14 матчей и записал в свой актив два гола. Хорват был подопечным его соотечественника - тренера "Днепр-1" Игоря Йовичевича. Под руководством наставника форвард провел 63 матча в различных возрастных категориях загребского клуба. Также он выступал на правах аренды в "Истре 1961" и "Локомотиве" Загреб. Отметим, что на его счету восемь матчей за молодежную сборную Хорватии. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тыс евро.

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В статье: Игорь Йовичевич УПЛ Днепр-1 Марио Чуже
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Источник:
Днепр-1

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Комментарии (1)
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andyua (Kyiv)
06.02.2021 в 15:20
Чужой!
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