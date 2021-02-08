  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бойко: Мы полны сил и уверенности перед первыми матчами УПЛ и Лиги Европы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бойко: Мы полны сил и уверенности перед первыми матчами УПЛ и Лиги Европы

Премьер-лига
(1 голосов)

Динамо завершило зимние сборы

Бойко: Мы полны сил и уверенности перед первыми матчами УПЛ и Лиги Европы
Новина українською

Голкипер "Динамо" Денис Бойко подвел итоги зимних сборов киевской команды.

"Сборы подошли к концу! Команда хорошо поработала на двух сборах в ОАЭ и Турции. Теперь впереди нас ждет очень интересная и насыщенная вторая часть сезона!

Мы полны сил и уверенности перед первыми матчами в чемпионате и Лиге Европы", — написал Бойко на своей странице в Инстаграм.

Напомним, что по итогам осенней части чемпионата "Динамо" является лидером турнирной таблицы УПЛ. Киевляне опережают "Шахтер" на один пункт.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Денис Бойко Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Инстаграм

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
storm_ua (Николаев)
08.02.2021 в 17:38
Ну вы клоуны ребята, просто смех
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...