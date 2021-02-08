Бойко: Мы полны сил и уверенности перед первыми матчами УПЛ и Лиги Европы

Голкипер " Динамо " Денис Бойко подвел итоги зимних сборов киевской команды.

"Сборы подошли к концу! Команда хорошо поработала на двух сборах в ОАЭ и Турции. Теперь впереди нас ждет очень интересная и насыщенная вторая часть сезона!

Мы полны сил и уверенности перед первыми матчами в чемпионате и Лиге Европы", — написал Бойко на своей странице в Инстаграм.

Напомним, что по итогам осенней части чемпионата "Динамо" является лидером турнирной таблицы УПЛ. Киевляне опережают "Шахтер" на один пункт.