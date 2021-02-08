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Бойко: Мы полны сил и уверенности перед первыми матчами УПЛ и Лиги Европы
Динамо завершило зимние сборы
Голкипер "
"Сборы подошли к концу! Команда хорошо поработала на двух сборах в ОАЭ и Турции. Теперь впереди нас ждет очень интересная и насыщенная вторая часть сезона!
Мы полны сил и уверенности перед первыми матчами в чемпионате и Лиге Европы", — написал Бойко на своей странице в Инстаграм.
Напомним, что по итогам осенней части чемпионата "Динамо" является лидером турнирной таблицы УПЛ. Киевляне опережают "Шахтер" на один пункт.
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Источник:Инстаграм
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Комментарии (1)
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storm_ua (Николаев)
08.02.2021 в 17:38
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