Полузащитник Зари переживает из-за наступления снежной зимы в Украине

Опорный полузащитник луганской " Зари " Егор Назарина поделился впечатлениями от тренировочного сбора команды в Турции.

Рады вернуться домой, продолжаем тренироваться здесь, готовимся к первому матчу против "Десны". Все великолепно.

Необычная такая "минусовая" температура после Турции, но в этом есть какой-то свою плюс - такую ​​зиму хочется видеть, а вот для футбола это - минус.

Условия на сборе были прекрасными, тренировочный процесс - прекрасный. Мы подготовились на 100%.

Погода была замечательная, только несколько дней были дожди. Точно не скажу, сколько матчей сыграли, по каждому сделали выводы, проанализировали наши ошибки. Мы на правильном пути.