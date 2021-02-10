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Полузащитник Зари переживает из-за наступления снежной зимы в Украине

Премьер-лига
(1 голосов)

А какие будут газоны?

Полузащитник Зари переживает из-за наступления снежной зимы в Украине
Новина українською

Опорный полузащитник луганской "Зари" Егор Назарина поделился впечатлениями от тренировочного сбора команды в Турции.

Рады вернуться домой, продолжаем тренироваться здесь, готовимся к первому матчу против "Десны". Все великолепно.

Необычная такая "минусовая" температура после Турции, но в этом есть какой-то свою плюс - такую ​​зиму хочется видеть, а вот для футбола это - минус.

Условия на сборе были прекрасными, тренировочный процесс - прекрасный. Мы подготовились на 100%.

Погода была замечательная, только несколько дней были дожди. Точно не скажу, сколько матчей сыграли, по каждому сделали выводы, проанализировали наши ошибки. Мы на правильном пути.

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В статье: Заря (Луганск) Егор Назарина тренировочный сбор
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Источник:
Зоря

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